'La Razón' beatifica Cospedal, àlies 'la generosa'

Cal concedir que el PP –la dreta en general, l'espanyola en particular– aconsegueix sempre una unitat interna en els seus congressos que acaba sent el seu millor trumfo –la imatge de 'gent sèria'– davant la perenne cridòria esquerranosa, encomanada indefectiblement al Front Popular de Judea (o potser és al Front Judacico-Popular). El PP ha celebrat una nova bassa d'oli –dir-ne 'congrés' sembla excessiu– i, tot i la consagració de Rajoy a perpetuïtat, s'ha de consignar el moviment de rebaixar el poder de Dolores de Cospedal. 'El Mundo' era qui hi sucava més pa: "Rajoy manté Cospedal però dona a Maillo part del seu poder", obria en portada. I ho reblava amb el subtítol: "La secretària general conserva el càrrec a pesar de les crítiques per l'acumulació de llocs i les acusacions de tupinades". Coses de ser del Santamaría Team. 'El País' també destacava en primera pàgina el mateix assumpte: "Rajoy manté Cospedal però li retalla poders". En tots dos casos, les fotos ajudaven a dotar de to i color la portada. A 'El Mundo' hi apareixia Cospedal, amb cara tristoia. A 'El País' se la veia acompanyada de Rajoy, però el lideríssim li donava l'esquena i amb la mà semblava etzibar-li un gest displicent, com dient "Au, passa!".

En tot cas, és divertit comparar aquest tractament amb el titular de 'La Razón' (en petit, que el gran el reserven per dir que Rajoy és molt bufó i que fins al 2030 si cal). El diari dirigit per Francisco Marhuenda presentava l'assumpte així: "Cospedal reté la secretaria general però cedeix poder a Maillo". Cedeix! O sigui, no pas "li retallen", "li extirpen", "li arrenquen", "li arrabassen", "li laminen" o "li amputen". Aquí, en agraïment als serveis prestats, se la fa sortir a ella com a graciosa cedent del poder sobrant. El que els deia: en el reialme de la dreta, tots dreçats a toc de corneta.