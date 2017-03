'La Razón' es marca un 'apatrullando la ciudad'

260x366 Portada de La Razón, 28 de març del 2017 Portada de La Razón, 28 de març del 2017

'Escrache' de la CUP que proporciona una sucosa foto de portada als diaris de Madrid i l'ocasió de suggerir que independència equival a violència. En tot cas, hi ha una gradació. A la portada d''El País' és un “intent d'assalt”; tant a 'El Mundo' com a l''Abc' l'intent es considera consumat i es parla d'“assalt”, a seques. I 'La Razón' se superlativitza per dir que la CUP pren els carrers, com si escamots de la formació patrullessin per la ciutat. D'aquest diari, per cert, val la pena aplaudir l'altre hilarant titular de portada: “Rajoy anuncia un pla d'infraestructures, mentre Puigdemont se'n va de gira als EUA”. Aquesta idea de president a la fuga és sensacional. Mentrestant, Mariano Marshall es digna a visitar Catalunya per prometre pluja d'inversions. N'hi hauria prou, probablement, d'executar el que toca i és deure. O deute. Però, en fi, com a mínim ara ja no inauguren 'pantanos'.

Una bona coça al cul

El 'Daily Mail' està desfermat. Posen en portada una foto de la trobada entre les primeres ministres Theresa May i Nicola Sturgeon, amb el segon referèndum d'independència escocesa com a teló de fons. Les dues anaven vestides amb unes faldilles que, un cop assegudes, mostraven les cames del genoll en avall. Titular de primera pàgina? “A qui li importa el Brèxit? Qui va guanyar el Camèxit!” (traducció com he pogut de l'original anglès: “Nevermind Brexit, who won Legs-it!”).

Àlbum de titulars

“Un restaurant vegà, un biberó, una mare i una vaca humiliades”. Curiosa notícia a 'El Mundo' sobre un restaurant que va ser censurada pel personal d'un restaurant vegà perquè la dona estava alletant el seu fill amb un biberó de llet de vaca. La mare es va sentir “humiliada i indefensa”. No consten declaracions de la vaca.