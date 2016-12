Revelar o no el nom de les víctimes de violència masclista (1)

Hi ha uns quants motius que justifiquen el fet de preservar la identitat de les dones assassinades per violència masclista. Existeix, de fet, un Estatut de la Víctima, aprovat per les Corts espanyoles l'abril del 2015 i, en l'article 22 se li reconeix el dret a la intimitat, per la qual cosa les fonts policials –les oficials, si més no– no acostumen a donar el nom i cognoms de la persona morta. Explícitament, però, només s'insta a “impedir la difusó de qualsevol informació que pugui facilitar la identificació de les víctimes menors d'edat o amb discapacitat”. Però això obliga més la policia que no els mitjans de comunicació, que poden tenir un criteri diferent, segons com interpretin els seus deures informatius. El cas és que també des d'instàncies periodístiques es recomana preservar la intimitat. Ho fa, per exemple, el punt 4 d'un document específic elaborat per l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya sobre violència masclista. Un altre bon argument a favor de no publicar el nom el donava Marta Rojals, en un article a Vilaweb, quan es preguntava si en revelar la identitat de la víctima “no es lliga per sempre més el seu nom al de l'assassí del qual aquesta dona es volia deslliurar”.

En parlem aquests dies, esclar, arran de l'assassinat de la metgessa Victòria Bertran, a mans de qui va ser primer director de TV3, Alfons Quintà. Algunes veus lamentaven que es titulés amb el nom del botxí i no amb el de la víctima: ho consideraven una mostra més de la invisibilització que viuen les dones. Però el fet que l'assassí fos algú amb projecció pública explica que el seu nom hagi circulat més que el de la víctima (emparada, a més, en el dret a la intimitat).

Dit això, i després d'haver presentat avui els arguments que recomanen obviar el nom de la persona assassinada, també hi ha bons motius per publicar-lo (com s'ha acabat fent arreu). Els exposaré demà.