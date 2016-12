Revelar o no el nom de les víctimes de violència masclista (i 2)

260x366 L'assassinat comès per Alfons Quintà ha reobert el debat sobre la identitat de les víctimes / EFE L'assassinat comès per Alfons Quintà ha reobert el debat sobre la identitat de les víctimes / EFE

¿S'ha de preservar la intimitat de les víctimes mortals per violència masclista, obviant-ne el nom en les informacions periodístiques? Ahir vaig consignar alguns dels arguments a favor de mantenir-ne l'anonimat. Avui toca presentar els motius dels qui defensen publicar aquesta informació.

El fonamental és que donar nom a una persona que ha mort és el primer pas perquè aquella notícia deixi de ser un apunt comptable més d'una lamentable xacra i es converteixi una història. Segur que genera més interès. I conscienciació: ens importen les persones concretes. Allò que no anomenem es pot convertir en una abstracció. Una xifra oficial més. Un nou cas de. Rutina. I després hi ha un fet que pot semblar menor i no ho és. Si no tens el nom sobre el qual construir una història, aquella víctima acaba sent “la dona de”. Donar-li entitat –i això sempre comença amb un nom– és una manera de deslliurar-la en el terreny simbòlic del seu opressor. Que la seva aparició en l'arena pública no ho sigui només en la seva condició de víctima.

És per això que sóc partidari –i és una opinió estrictament personal– d'anomenar les víctimes pel seu nom, tot i que cal posar a la balança els arguments per preservar aquesta intimitat i analitzar cada cas per separat. ¿Hi ha una investigació en marxa que pot alterar-se si es revela el nom de la persona assassinada? ¿Han manifestat els familiars alguna preferència en aquesta qüestió? ¿En què ajuda i què aporta revelar detalls de la vida privada d'aquesta persona? En definitiva, sentit comú i criteri.

Hi ha un adagi en periodisme que diu així: Una mort és una desgràcia, deu morts són una tragèdia i cent morts són... una estadística. Seguint aquesta lògica, ¿què són unes sigles? Un afer administratiu. Com a periodistes, hem de lluitar contra aquest efecte anestèsic. I fer-ho, esclar, sense caure en el groguisme o l'explotació morbosa del dolor.