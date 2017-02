Revolta digital contra Trump

No porta ni dues setmanes al càrrec i el 45è president dels EUA ja té esvalotat tot el món digital. L’espurna ha estat el decret que prohibeix l’entrada al país de refugiats i titulars de visats procedents de diversos països. Directius de grans empreses tecnològiques han manifestat el seu desacord, en alguns casos per raons humanitàries i en altres perquè afecta el seu negoci: només Google diu que té més de 200 empleats viatjant pel món que ara no podran tornar al seu lloc de treball. Alguns d’aquests multimilionaris recorden que ells mateixos podrien haver patit el bloqueig: els consellers delegats de Microsoft i Google, Satya Nadella i Sundar Pichai, van néixer a l’Índia; els avis de Mark Zuckerberg van emigrar des de l’Europa de l’Est, i el pare biològic del desaparegut Steve Jobs era un refugiat de Síria. Algunes empreses ja han fet donacions considerables a organitzacions de defensa dels drets civils que assisteixen els afectats. Algunes d’aquestes aportacions semblen guiades pel màrqueting. Uber va ser qualificada d’esquirol per mantenir el servei en plena vaga dels taxistes afectats; el seu rival Lyft ho va aprofitar per demanar als usuaris que esborressin dels mòbils l’apli d’Uber i comprometre’s a donar un milió de dòlars a l’ACLU. La reacció d’Uber: assumir durant tres mesos els ingressos -evitant dir-ne sou- dels conductors perjudicats. Airbnb, l’altre nom emblemàtic de la nova economia, ofereix allotjament de franc a tots els afectats pel decret que no puguin embarcar en un vol cap als EUA mentre es resolgui la situació. Fins i tot partidaris seus com Peter Thiel i Elon Musk han demanat a Trump que s’ho repensi. Potser ho farà algun dels vespres solitaris que passa a la Casa Blanca piulant amb el seu smartphone Samsung Galaxy S3, un Android de fa cinc anys que, sigui o no prou segur, és fet a Corea del Sud, cosa que vulnera el compromís de quan era candidat amb la producció de mòbils als EUA que el va portar a amenaçar Apple amb sancions si no repatria la producció de l’iPhone des de la Xina.