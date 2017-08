Ricard Ustrell fitxa Andreu Buenafuente per a 'El suplement'

Andreu Buenafuente serà una de les incorporacions de la propera temporada de 'El suplement' de Catalunya Ràdio. Ho ha anunciat avui Ricard Ustrell, director i presentador del programa, a l'espai 'Gravetat zero' de la ràdio pública catalana.

Segons ha avançat Ustrell, a partir del 3 de setembre Buenafuente tindrà una secció cada diumenge en la qual reflexionarà sobre la vida des d'un punt de vista irònic. Amb la seva participació a 'El suplement', l'humorista tornarà a fer ràdio en català després de 13 anys.

Em fa molta il·lusió anunciar-vos que aquesta temporada @Buenafuente tornarà a fer ràdio en català cada diumenge a @elsuplement! pic.twitter.com/yfaun0o1tr — Ricard Ustrell (@RicardUstrell) 24 d’agost de 2017

"Em fa molta il·lusió perquè tots hem crescut amb l'Andreu Buenafuente", ha explicat Ustrell. "Per a mi és un honor i un orgull que formi part de la família de 'El suplement'", ha assegurat. El presentador ha avançat que aquest no serà l'únic fitxatge de renom de la temporada i ha deixat caure que demà anunciarà la incorporació d'un nou col·laborador el nom del qual comença per les inicials 'G' i 'N'. Les dues lletres podrien correspondre a Gemma Nierga, que el passat mes de juliol va acabar la seva etapa professional a la Cadena Ser després de 30 anys.

Catalunya Ràdio presentarà demà la programació per a la propera temporada.