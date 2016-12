‘La Riera’ descansa avui i tancarà l’any la nit de Sant Esteve amb un tret

La Riera no s’emetrà aquest divendres, però encara no s’ha agafat vacances. Abans de l’habitual aturada nadalenca oferirà encara un últim capítol que es podrà veure dilluns, dia de Sant Esteve, a les 21.55 h, abans del comiat d’ El gran dictat. En aquest episodi, en Claudi organitzarà una festa amb els Avellaneda i en Melcior per celebrar que finalment el projecte de Can Sureda tira endavant, i com en les ocasions anteriors hi convidarà prostitutes. Però una de les noies s’hi presentarà amb una pistola, que algú acabarà fent servir durant la nit. Després d’això, la sèrie s’aturarà durant dues setmanes, fins al 9 de gener.

Avui l’espai de La Riera l’ocuparà Divendres, que celebrarà que ja ha superat les 1.500 emissions amb un especial en què participarà l’expresentador del programa, Xavi Coral. A banda de començar abans, el magazín s’allargarà fins a les 20.10 -no s’emetrà Unitat d’investigació - per seguir la reunió del Pacte Nacional pel Dret a Decidir.