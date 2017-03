Risto Mejide presentarà ‘All you need is love... o no’ a Telecinco

Risto Mejide ja prepara un nou projecte per a Mediaset. Segons avança el portal Vertele, el pubicista català serà el presentador d’ All you need is love... o no, un nou programa de Telecinco que vol fer resuscitar el dating show dels anys 90 Lo que necesitas es amor, que s’havia emès a Antena 3 amb Jesús Puente al capdavant durant quatre de les sis temporades que va tenir. De fet, Telecinco ja havia obert el càsting per al programa el juny de l’any passat, amb la intenció d’estrenar-lo a l’estiu, tot i que després es va fer enrere. Fa dues setmanes, però, es va tornar a posar en marxa el procés de selecció de participants. La cadena busca persones que pensin que “l’amor és per a tota la vida o no”, que tinguin “confiança cega en la parella o no”, que creguin “en les històries d’amor” o que creguin que “l’amor no és la seva història”. De moment, però, no ha explicat en què consisitirà exactament el programa.

Durant els últims mesos, Mejide ha compaginat dues feines a Mediaset: ha presentat Chester in love a Cuatro, que es va acabar fa una setmana, i ha fet de jurat a Got talent España, que demà emet la final.