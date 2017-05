Un grup de 'hackers' segresta la nova entrega de 'Pirates del Carib'

El conseller delegat de Disney, Bob Iger, ha assegurat aquest dilluns que uns pirates cibernètics han robat una pel·lícula de l'estudi i exigeixen un rescat per no divulgar el llargmetratge a internet, segons ha informat el mitjà especialitzat The Hollywood Reporter. Iger no va donar detalls sobre el film que va poder haver estat sostret però va afirmar que la companyia no pagarà cap quantitat als "hackers", que han amenaçat amb difondre fragments de la cinta si no reben els diners.

Les declaracions de Bob Iger es van produir en una reunió que va mantenir a Nova York amb empleats d'ABC. Disney, que treballa ara amb investigadors federals per solucionar aquest assumpte, té en l'horitzó més immediat d'estrenes llargmetratges com 'Pirates of the Caribbean: Dead men tell no tales' o 'Cars 3'. Alguns mitjans com Los Angeles Times i NME asseguren que la pel·lícula segrestada és la que protagonitza Johnny Depp, franquícia milionària que ha ingressat més de 4.000 milions d'euros i de la qual 'Dead men tell no tales' és la cinquena part.

Iger ha apuntat que els "hackers" demanen una gran suma de diners en moneda digital bitcoin i amenacen, en primer lloc, amb mostrar cinc minuts d'aquest llargmetratge. Si les seves pretensions econòmiques no es compleixen, els pirates informàtics revelaran fragments de 20 minuts fins a rebre el pagament.

Aquest incident cibernètic de Disney s'afegeix al sofert per Netflix fa unes setmanes amb la seva sèrie 'Orange Is The New Black', la cinquena temporada de la qual va ser filtrada a la xarxa per un pirata cibernètic que exigia un pagament per no mostrar els nous episodis mesos abans que s'estrenés.