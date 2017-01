Roger de Gràcia comparteix la sobretaula amb famosos

“Sovint les converses més interessants, les reflexions més íntimes i directes, es fan al voltant d’una taula”, diu el director de TV3, Jaume Peral. I la televisió pública ha volgut reproduir l’ambient distès d’aquestes sobretaules a El sopar, un nou programa que s’estrena aquesta nit, a les 22.35 hores, i en què cada setmana quatre personatges famosos, de diversos àmbits, conversaran sobre un tema concret.

Roger de Gràcia serà l’amfitrió d’aquests àpats, que no tindran lloc en un plató de televisió sinó a Artchimboldi, un pis de l’Eixample de Barcelona adaptat per fer-hi trobades de negocis i altres activitats. “Volíem que la gent s’hi sentís còmoda, que hi hagués un clima càlid per poder conversar”, explica la directora del format, Núria Castejón. I segons ella, l’estratègia ha funcionat, perquè molts convidats “han acabat dient que s’han oblidat que estaven sent gravats”. “Ningú ens ha dit «M’estimo més que això no surti», però uns quants sí que han reconegut que s’havien obert massa”, assegura el presentador. Ell mateix admet que en algun moment també ha “perdut de vista les càmeres” i ha tingut la sensació d’estar “dient coses que no hauria d’estar dient”. “Si ells s’obren, jo també m’he d’obrir. És la manera de tornar-los la generositat”, reflexiona Roger de Gràcia, i afegeix: “És un programa arriscat, perquè és gent que està quieta, però el que ofereixen és tres cops més potent que algú que canta, balla o salta d’un trampolí”. “Parlen de coses de l’àmbit íntim, de les emocions, i trenquen la màscara del personatge famós”, assegura Castejón.

El presentador i els convidats efectivament comencen la vetllada sopant, però el programa es fixa sobretot en el que passa després, durant la sobretaula. Habitualment són converses que duren poc més d’una hora i queden recollides en un espai de 50 minuts, de manera que hi apareixen gairebé senceres. “No és un programa gaire editat”, subratlla el conductor.

Roger de Gràcia remarca que El sopar és un programa “molt delicat”, ja que no depèn d’un bon guió sinó de la “química”, de la seva capacitat de crear un “clima” en què tots els convidats -que sovint no es coneixen personalment entre ells- se sentin còmodes i participin en la conversa sense reserves. “Formalment el programa és sempre igual, però la química és diferent cada dia -diu el presentador-. A vegades t’esperes que sigui molt divertit i surt molt profund, o a la inversa”. De fet, per a cada capítol l’equip del programa ha preparat alguna “sorpresa” per als convidats -des d’un missatge d’un conegut fins a la interpretació en directe d’una cançó especial per a ells-, però en algunes ocasions aquests elements no s’han acabat fent servir per evitar trencar el fil d’una conversa que ja fluïa sola.

El programa arrencarà avui amb Berto Romero, Sílvia Soler, Quim Morales i Thais Villas parlant sobre tenir fills, i en entregues posteriors s’abordaran l’èxit, l’amor, els amics o el poder. Aquest tema és un dels quatre que encara no s’han rodat, i encara no s’ha decidit si hi participaran polítics o no. El format d’ El sopar deriva d’un altre espai presentat per Roger de Gràcia, No serà fàcil, que en el primer capítol va reunir cinc famosos al voltant d’una taula per parlar de la crisi dels 50.