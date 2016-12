Rússia prepara un ‘reality’ que imita ‘Els jocs de la fam’

La saga de ciència-ficció 'Els jocs de la fam' no està gaire lluny de convertir-se en realitat. Segons informa el portal Deadline, el multimilionari rus Ievgueni Piatkovski està desenvolupant un 'reality show' que es basa en la competició de la saga literària, que després s’ha adaptat al cinema. Es tracta d’un concurs de supervivència titulat 'Game2: Winter' en què 30 homes i dones s’enfrontaran, durant nou mesos, als perills d’un bosc remot de Sibèria.

Ideat com un format 'online', el concurs s’estrenarà l’1 de juliol del 2017 i es podrà veure arreu del món. El programa s'emetrà durant les 24 hores del dia i estarà disponible en diferents idiomes. Els concursants, que podran portar ganivets però no armes, hauran de sobreviure a temperatures inferiors als 40 graus sota zero i als perills de l’entorn, com els óssos i els llops salvatges que habiten al bosc.

Abans de començar el programa, els participants rebran un entrenament en tàctiques de supervivència. El concurs no tindrà un equip de rodatge, sinó que es gravarà a través de 2.000 càmeres distribuïdes per tot el territori. El premi per al guanyador serà d’1,5 milions d’euros.