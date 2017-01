I Sánchez torna a tastar les carícies de la premsa de Madrid

260x366 Abc Abc

L'irredempt Sánchez ha oficialitzat la seva voluntat de tornar a liderar el PSOE, després del 'susanazo', que es va saldar amb la seva fabulosa ejecció, i els quatre diaris de Madrid saludaven el gest de manera ben dispar. Per exemple, 'El País', que dies enrere havia obert la seva primera pàgina amb l'anunci equivalent per part de Patxi López, ara a l'insensat-sense-escrúpols només li reservava un mòdul menor. L''Abc' feia un fotomuntatge on se'l veia cara a cara amb Susana Díaz, i el guarnia amb el titular interpretatiu: "La candidatura de Sánchez torna a desestabilitzar el PSOE". Mentrestant, 'La Razón' ja li tenia l'enquesta a punt. Amb la diligència habitual d'aquesta misteriosa empresa NC Report, no havien passat 24 hores de l'anunci de Sánchez que el diari ja publicava un estudi que deia que el votant socialista censurava aquest pas. L'últim en discòrdia era 'El Mundo', que també pouava en les misèries de la gran família socialista. El titular i la foto eren els més benevolents amb Sánchez. El millor era, però, la cita del dia que encapçala la portada i que en aquesta ocasió era una frase de William Burroughs: "Un home no pot tenir pitjor destí que estar envoltat d'ànimes traïdores". A algun dels coreligionaris de l'ex secretari general del PSOE li devien xiular les orelles.

Apunt estètic

Encara falten molts mesos per al final d'any, però aquest titular del 'Daily Mail' té molts números per liderar el rànquing dels més 'apostuflants' de l'any: "Ja t'has fet les celles Brexit? Les dones opten per deixar-se-les gruixudes, ja que volen semblar 'més en control' en aquesta entrada del 2017". No sé si realment les britàniques s'han espesseït les celles amb aquest profund sentit polític, però ja els dic ara que les meves han quedat dretes per tot el que queda de setmana.