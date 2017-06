20 entrevistes de Carles Capdevila

George Steiner: "L'ésser humà és un animal que sap i pot somriure"

Nascut a París, és un dels grans intel·lectuals i humanista europeus

Salman Rushdie: “Espero que el món ja no pugui empitjorar més”

Entrevista a l'escriptor, que acabava de publicar el llibre ' Dos anys, vuit mesos i vint-i-vuit nits '

Tzvetan Todorov: "El nou conflicte és el del neoliberalisme contra la democràcia"

Entrevista amb el filòsof búlgar, habitual col·laborador del CCCB, quan acabava de publicar 'La pintura de la Ilustración'

Clara Segura: "El teatre va directe al fetge i al cor"

Entrevista a la nova gran dama del teatre català

Miquel Barceló: "Que et valorin pel preu és pornogràfic"

Entrevista a l'artista mallorquí

Francesco Tonucci: “Una ciutat adaptada a les necessitats dels nens és millor per a tothom”

Entrevista al pedagog italià que ha impulsat molts projectes dedicats a defensar els drets dels infants i a fomentar la seva participació en la vida pública. També conegut amb el pseudònim de 'Frato'

Naomi Klein: "El canvi climàtic és un d’aquells temes que la gent coneix tant com desconeix"

Aquesta periodista i escriptora es va donar a conèixer mundialment amb només 30 anys amb el seu primer llibre, No logo, que la va convertir en un dels emblemes de l’antiglobalització

Eduard Vallory: "L’escola ha de ser un projecte en permanent reconstrucció"

Entrevista al director d' Escola Nova 21, un programa que aplega 26 centres i vol catalitzar el desig d’innovació del sistema educatiu

Saskia Sassen: "La situació és tan extrema que o diem prou o acabarem empobrits tots"

L'economista i sociòloga és una de les millors analistes de la globalitat

Svetlana Aleksiévitx: “Mai podria ser tan sincera com els meus personatges, són inigualables”

La premi Nobel és una pacient entrevistadora que grata a les ànimes, que penetra en les quotidianitats, que ens ajuda a entendre les persones per sobre de les ideologies i per sota de les guerres. Però com deu ser com a entrevistada?

Owen Jones: "Després d’una crisi el que es destrueix són les esquerres"

Entrevista al periodista i escriptor britànic que preparava 'The establishment. And how to get away with it'. El seu llibre 'Chavs, la demonización de la clase obrera' ha estat un fenomen en molts països

Marina Garcés: "Del capitalisme ja no se'n pot esperar cap vida digna"

La professora de filosofia a la Universitat de Saragossa és una de les pensadores més seguides i respectades del moment

John Gray: "La humanitat és una ficció, no té cap poder d’acció col·lectiva"

Diuen que aquest filòsof és el més semblant que té Anglaterra a un intel·lectual francès

Neus Sanmartí: “Si no creus que tots els alumnes poden aprendre, no siguis mestre”

Entrevista a la catedràtica de didàctica de les ciències i doctora en ciències químiques per la UAB

Salvador Esquena: “Hi ha metges per als quals el malalt és una nosa”

Entrevista al metge autor del llibre 'En la pell del pacient. Metges davant del mirall'

Miren Etxezarreta: “El poder econòmic genera l’economia que li convé”

Entrevista a l'economista autora de '¿Para que sirve realmente la economía?'

Odile Fernández: "Quan prens les regnes de la teva salut i creus en la teva curació comença el miracle"

Entrevista a la metgessa autora del llibre 'Guía práctica para una alimentación y vida anticáncer' després d'haver superat un càncer

Ágnes Heller: " Tots els ismes són una presó"

És una de les pensadores més importants del segle XX, autora de llibres com 'Sociología de la vida cotidiana' i 'The concept of the beautiful'

Maria Jesús Comellas: “Els mestres no ens podem desanimar, fregaria la immoralitat”

Mestra, doctora en psicologia, emèrita de Ciències de l'Educació i assessora de famílies i escoles, Comellas acaba de publicar 'Educar no és tan difícil'