S'estrena 'La vida nostra', el curt amb Peter Dinklage per a Estrella Damm

Arriba la calor estiuenca i també la proposta audiovisual de cada temporada d'Estrella Damm, que la casa cervesera ha estrenat avui. 'La vida nostra', títol de la campanya d'enguany, té un intèrpret de renom, especialment popular entre els seguidors de les sèries: Peter Dinklage, el Tyrion Lannister de ' Joc de trons'. L'actor nord-americà comparteix pantalla amb Álvaro Cervantes, Marcel Borràs i Ingrid García-Jonsson. Raúl Arévalo, guanyador del Goya a la millor pel·lícula per 'Tarde para la ira', ha sigut l'encarregat de transportar a un curtmetratge l'esperit mediterrani de la marca.

Rodat durant nou dies a Sitges i els jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar, el curt explica una història de desamor protagonitzada per l'Anton (Álvaro Cervantes), un jove que es va traslladar a Amsterdam per començar una nova vida professional, deixant enrere la seva parella, la Cora (Ingrid García-Jonsson). Quan ha de tornar a Barcelona per tancar la venda de la seva barca, es replantejarà les seves decisions. Un personatge de ficció, l'investigador Chad Johnson (Peter Dinklage), el guiarà en les seves reflexions.

Durant la presentació aquest matí, l'actor de 'Joc de trons' ha reconegut que el projecte d'Estrella Damm ha sigut una gran oportunitat per venir a Barcelona. "Havia vist els curts anteriors i m'havien agradat molt; de fet, crec que podrien servir com a plantilla per a molts altres formats de publicitat dels Estats Units, ja que és un treball bastant artístic".

L'intèrpret, originari de Nova Jersey, no ha pogut evitar fer esment a la situació política dels Estats Units i ha demanat perdó per Donald Trump i les conseqüències que la seva elecció està tenint. "M'avergonyeix molt la persona que està dirigint el meu país", ha assegurat.

Pel que fa a la banda sonora, el curt, que es pot veure íntegrament a www.mediterraneamente.es, s'ha fet amb la cançó 'Don't fight it (Feel it)', un tema de Sam Cooke versionat per AronChupa.