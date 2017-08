Shonda Rhimes crearà sèries per a Netflix en exclusiva

La responsable d’èxits televisius com Anatomía de Grey i Scandal, Shonda Rhimes, ha tancat un acord amb Netflix. D’aquesta manera, Rhimes abandona ABC, la cadena a la qual ha estat vinculada des del 2005, i crearà ficcions en exclusiva per a la plataforma a través de la seva productora, Shondaland. En un comunicat, Rhimes assegura que Netflix li ofereix “una llibertat creativa única i un abast global instantani”. Per la seva banda, el canal s’ha afanyat a afirmar que la pèrdua no tindrà un impacte negatiu en la seva programació, ja que seguiran emetent les sèries que Rhimes va crear per a ells.

El fitxatge de la productora és un pas més enllà en la batalla que enfronta Netflix amb Disney, ja que els estudis d’ABC són propietat de la companyia del ratolí Mickey. Recentment les dues empreses van anunciar que no renovarien l’acord que permet a la plataforma distribuir als Estats Units els continguts de Disney.