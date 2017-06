Siri, Michelle Obama i l'altaveu d'Apple

La convenció WWDC d’Apple ha tancat aquesta setmana a San José (California) el cicle anual d’actes multitudinaris amb què les grans firmes tecnològiques alimenten la fidelitat dels creadors d’aplicacions a les seves plataformes respectives, tot intentant evitar que desertin cap a les de la competència. Després de l’F8 de Facebook, el Build de Microsoft i l’I/O de Google -tots en menys de dos mesos-, li ha tocat al fabricant de l’iPhone presentar novetats en una trobada que, per definició, està centrada en el programari: cal explicar als desenvolupadors com seran les novetats dels quatre sistemes operatius de la casa, perquè puguin incorporar-les a les seves creacions abans de la tardor, quan les noves plataformes es posaran a l’abast dels consumidors. Per amenitzar-ho, l’empresa va convidar Michelle Obama, que va parlar sobre el paper de l’empoderament de les dones mitjançant la tecnologia.

La versió 10.13 de MacOS es dirà High Sierra -no s’hi han entretingut gaire: l’actual 10.12 es diu Sierra- i aporta sobretot un increment de velocitat, tant en la visualització de gràfics i la navegació web com en les operacions amb fitxers i carpetes, gràcies a l’adopció del sistema de fitxers APFS, que el fabricant ja fa servir als dispositius mòbils. El nou WatchOS 4 per a rellotges introdueix una pantalla d’inici dinàmica que promet mostrar en cada moment la informació més rellevant per a l’usuari, i dona més relleu a les funcions de seguiment de l’activitat física, en un reconeixement implícit que els compradors de rellotges connectats busquen aquesta utilitat més que cap altra. La principal novetat del TVOS per a receptors de televisió és que permetrà accedir al contingut d’Amazon Prime Video, cosa que confirma que Apple ha firmat la pau amb Amazon; per tant, és d’esperar que el gegant del comerç electrònic torni a vendre els descodificadors Apple TV.

El grup més nombrós de millores és el que afecta iOS, cosa lògica tractant-se del sistema operatiu que impulsa l’iPhone i l’iPad, els dispositius mòbils que aporten a Apple el 73% de la facturació. Algunes són relativament trivials, com desplaçar a un racó de la pantalla la icona de l’altaveu i el cursor que ara apareixen al mig quan apugem o abaixem el volum d’audició, o que el sistema reconegui automàticament noms, adreces i altres entitats de text per facilitar-ne la selecció, igual que Google va presentar fa uns dies. D’altres millores s’hauran de guanyar el favor dels usuaris, com la possibilitat de transferir diners mitjançant el xat d’iMessage directament entre usuaris que facin servir Apple Pay. Ara bé, els dos canvis visibles més destacats del futur iOS 11 són els que més l’aproximen a un sistema operatiu per a ordinadors: una aplicació per gestionar carpetes i fitxers, tant dins del dispositiu com en diversos serveis d’emmagatzematge al núvol, i la funció d’arrossegar i deixar anar elements entre finestres, per exemple per incrustar una imatge en un missatge de correu electrònic.

A l’iPad, aquesta funció també serveix per obrir finestres noves arrossegant la icona de l’aplicació des de la barra inferior, cosa que facilita considerablement el treball multitasca. Precisament en la multitasca es basa el nou iPad Pro, un dels productes de maquinari que Apple ha presentat en aquesta edició de la WWDC, inusualment carregada d’equips nous tractant-se d’un congrés de programari. La nova tauleta té una pantalla de 10,5 polzades que substitueix la tradicional de 9,7 i s’afegeix a la de 12,8 polzades en la proposta del fabricant per desplaçar els ordinadors portàtils en l’ús diari dels usuaris amb requisits més estrictes. Tot i això, per als clients més conservadors, Apple també ha renovat amb processadors més potents tant els portàtils de la gamma MacBook Pro com els ordinadors de sobretaula iMac. Fins i tot ha anunciat que a finals d’any traurà un iMac Pro de color negre, amb un preu de 5.000 dòlars, adreçat als professionals de la producció audiovisual. Un àmbit en què segur que es farà servir és en la creació de contingut de realitat virtual i augmentada, en què Apple, buscant el pròxim fenomen Pokémon Go, ha incorporat a iOS 11 eines per a la creació d’aplicacions d’aquesta mena, que jugaran amb l’avantatge d’un parc de dispositius per fer-les servir que és molt més homogeni que el d’Android: 9 de cada 10 iPhones i iPads en ús estan actualitzats a la versió més recent d’iOS, davant l’enorme fragmentació de versions en els dispositius amb sistema de Google.

Tot i això, la novetat més comentada d’aquesta edició de la WWDC ha sigut el HomePod, un altaveu connectat amb el qual Apple aspira a competir simultàniament en dos mercats: el dels models wifi de gamma alta dominat per Sonos i Bose i el dels dispositius intel·ligents controlats amb la veu a l’estil dels Amazon Echo i el Google Home. No és el primer altaveu d’Apple: l’any 2006 va treure l’iPod HiFi, pensat específicament per al seu popular reproductor portàtil de música. La diferència entre aquell i el nou HomePod és que aquest, més petit, és sobretot una manera d’interactuar amb Siri, la majordoma digital d’Apple fins ara accessible només des dels portàtils i els mòbils de la casa. Al HomePod li pots demanar coses relacionades amb la música que escoltes (qui toca la bateria en aquesta cançó?), fer consultes a la web o controlar els aparells domòtics de la llar. El HomePod arriba amb tres anys de retard respecte a l’Echo, de moment només es connecta al servei Apple Music i els 350 dòlars que costarà apunten als clients fidels de la marca, però sobretot revela que Apple coincideix amb Facebook, Microsoft i Google que la forma futura d’interactuar amb la informació i els serveis digitals ja no seran els teclats ni les pantalles tàctils, sinó la intel·ligència artificial atenent les nostres ordres verbals.