Sis morts en un tiroteig en una mesquita al Quebec i quatre claus del dia

1.

Sis morts en un tiroteig en una mesquita al Quebec. La policia ha detingut dos presumptes atacants. El primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, ha condemnat "aquest atac terrorista contra musulmans en un centre de culte i refugi" en un comunicat.

2.

El cinema sense límits de Bayona triomfa als Gaudí. ‘Un monstre em ve a veure’ s’emporta vuit premis, i ‘La propera pell’, els de millor pel·lícula, guió i actriu.

3.

Els jutges bloquegen les deportacions de Trump. Primer revés judicial per al nou govern, que manté el veto als ciutadans de set països musulmans, enmig de protestes en diverses ciutats.

4.

L’Estat ha desobeït 26 cops el TC. Espanya incompleix “sistemàticament” les sentències que l’obliguen a cedir les subvencions i beques.

5.

Un cúmul d’errades per complicar-se la Lliga. El Barça juga un partit horrible al camp del Betis, veu com un gol legal no puja al marcador malgrat entrar a la porteria i s’allunya d’un Madrid que no falla.