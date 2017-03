Sobre el perill de morir sepultat per una allau de revistes pornogràfiques

De les múltiples maneres de deixar aquesta vall de llàgrimes, la de ser esclafat per sis tones de revistes pornogràfiques que et cauen al damunt és certament una de les més singulars. I això és el que asseguren mitjans de tot el món que li va passar a un japonès, a qui van trobar sis mesos després del lúbric allau. La notícia es pot trobar del 'Toronto Sun' a 'El Mundo', passant pel 'Daily Mail' o 'La Vanguardia'.

Llàstima que sigui falsa.

La història original la reportava el diari 'Nikkan Spa', tal com explica Gizmodo. Allà s'indicava que l'home havia mort d'un atac de cor i que al pis van trobar una impressionant col·lecció de pornografia. Però no traçaven cap connexió entre la causa de la mort i el seu estoc triple X. El que sí que relataven és que moltes morts de kodokushi –els homes que viuen sols i enclaustrats, sense cap vida social– acaben sabent-se perquè els fluids que desprenen els seus cadàvers s'acaben filtrant per les construccions de fusta de les cases nipones. Com que la víctima es va desplomar sobre un llit de revistes porno, el paper va absorbir aquests líquids i això va provocar que es trigués un mes a detectar la seva mort (no pas sis, com deien les notícies). El 'Daily Mail', però, va pervertir la història: era molt millor si, en comptes de fer que l'home caigués sobre les revistes, fos a l'inrevés! I així ho va convertir en pur esquer de clics. La resta de mitjans, per cert, la van replicar sense molestar-se a contrastar-la o mirar d'on sortia.

