El desimputador que desimputi Cifuentes bon desimputador serà

La premsa filopopular s'hi pot posar de cara, o de través. Però que les paraules 'Cifuentes' i 'imputació' ja facin saltirons de bracet a la mateixa frase –per molt que el jutge no hagi concedit la petició de la Guàrdia Civil– no és cap bona notícia per a les aspiracions de la líder popular. Em refereixo a la portada de l''Abc': "Bastonada del jutge i la fiscalia a la UCO en desautoritzar les seves acusacions a Cifuentes". Qui passava per ser heroïna anticorrupció del PP ha quedat literalment retratada a les portades. I és 'El Mundo' qui li fa un titular més hostil, amb "La UCO demana investigar Cifuentes i el jutge ho rebutja". És a dir, aquí el magistrat ja no és l'heroi que frena una 'vendetta' política –hola, Soraya– sinó algú que atura una indagació abans de saber si, efectivament, la política va afavorir Arturo Fernández a canvi de finançar el seu partit. 'El País', que amb Esperanza Aguirre s'esquinçava les vestidures dient que el PP era insostenible, ara compra la versió de la no-imputada-pels-pèls i titula "Cifuentes veu motius polítics en l'acusació de corrupció". Però això voldria dir que hi ha una politització de la justícia –o una judicialització de la política, ara no me'n recordo–, i això és plat que no estem disposats a digerir.

I, mentrestant, 'La Razón' no es mulla. Esclar, després de les polèmiques gravacions telefòniques a Marhuenda presumint de fustigar Cifuentes davant dels seus superiors, no és hora ara de donar-los la raó. Però sí que el text de la notícia deixa anar una alerta, allò que en castís en diuen un 'recadito': si finalment la imputen, diu l'amable recordatori, "no podria romandre ni un minut al càrrec en coherència amb el seu codi ètic". Parin l'orella. Ho senten? És el soroll de dues mans que es freguen.