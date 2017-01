'Sputnik' reneix amb els 'hits' musicals dels anys 90

Després de tres anys d’absència, el satèl·lit musical del canal 33 torna a la seva òrbita. Sputnik reapareix avui a tres quarts d’onze de la nit per transportar els espectadors fins a la dècada dels anys 90 mitjançant 13 programes i quatre entregues especials de 25 minuts que s’emetran cada dilluns. Sota el nom de Sputnik. Òrbita 90, cada episodi relatarà un moment o un fet rellevant d’aquella època en el món de la música. La primera visita del grup U2 a Barcelona, la mort de Kurt Cobain i la reinvenció de David Bowie i Prince seran algunes de les fites que repassarà el programa, que també dedicarà capítols a instants memorables de grups catalans, com el macroconcert del 1991 al Palau Sant Jordi.

“Des del 25è aniversari de l’ Sputnik, la idea de donar una mirada al passat del programa ja sobrevolava”, afirma el director de les noves entregues, Raül Tidor, que subratlla que Sputnik “és una de les marques amb més continuïtat del canal 33”. Tidor, que també s’ha encarregat del guió i l’edició de Sputnik. Òrbita 90, explica que han escollit els anys 90 perquè “hi ha prou distància per traçar una mirada divertida i nostàlgica cap a aquella època”. També hi ha influït el fet que durant aquells anys l’ Sputnik s’emetia diàriament i, per tant, “hi ha molta varietat i riquesa de formats en els continguts d’arxiu que se’n conserven”. Per explicar els fets que centraran cada episodi, Sputnik. Òrbita 90 utilitzarà imatges dels programes originals. En la primera meitat del capítol es mostrarà com l’ Sputnik va explicar cada esdeveniment, mentre que en la segona part es relatarà què passava a la resta del panorama musical. Tot plegat anirà lligat amb locucions de Fermí Fernández, que narrarà els fets des d’un punt de vista amè i amb un to irònic.

En paral·lel, aquestes entregues plasmaran com el programa va anar mutant amb el pas dels anys, va canviar de presentadors, va incorporar noves seccions i va renovar els grafismes. L’evolució de l’ Sputnik es completarà amb els quatre episodis especials, que recuperaran Sputnik Zap, el projecte anterior al programa musical, i recordaran les actuacions en directe més emblemàtiques que van passar pel plató.

L’ Sputnik va néixer el 1989 i el 1990 va adoptar l’estructura d’un magazín musical televisiu. Aquest format va emetre’s fins al 2004 amb presentadors com Txe Arana, Santi Faro, Tània Sàrrias i Bruno Sokolowicz. Després el programa va passar a oferir presentacions de concerts i documentals fins al 2014, quan va desaparèixer de la graella del canal 33.

Tidor assegura que hi ha prou material per oferir més entregues amb imatges d’arxiu, però veu més difícil que l’Sputnik torni com un magazín televisiu. “Ha canviat molt la manera de consumir la música. Si es tornés a fer seria un programa completament diferent”, diu.