'Stranger things' tornarà a Netflix el 31 d'octubre

El 31 d'octubre, coincidint amb la nit de Halloween, Netflix estrenarà l'esperada segona temporada de 'Stranger things', un dels seus últims grans èxits. La plataforma de vídeos ha mostrat aquest diumenge a la nit, durant la mitja part de la Super Bowl –el moment televisiu més cobejat de l'any als Estats Units– un tràiler d'aquesta nova etapa de la sèrie en què s'anunciava la data de retorn.

"El món s'està capgirant", diu aquest inquietant tràiler, de només mig minut. Entre les imatges que apareixen al vídeo –que comença recuperant un espot televisiu dels anys 80 interromput per alguna mena d'interferència– hi ha els joves protagonistes vestits com els caçafantasmes i una espècie d' aranya gegant sobre un cel vermellós.

Misteris amb aires dels anys 80La segona temporada de la sèrie constarà de 9 episodis, que es penjaran simultàniament a Netflix el 31 d'octubre. En algunes de les trames que protagonitzaran aquests nous episodis hi haurà un triangle amorós i el passat del xèrif Jim Hopper.