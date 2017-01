Sundance Channel estrena la temporada final de ‘Rectify’

La història de Daniel Holden, condemnat a mort per error i alliberat després de dinou anys, arriba a la seva fi. El canal de pagament Sundance estrena avui a Espanya la quarta temporada d’aquesta ficció, que ha sigut un èxit de crítica als Estats Units. La sèrie és un estudi psicològic sobre les conseqüències d’un empresonament injust a una edat adolescent, més el trauma de ser acusat de matar la teva xicota. Però també és una crítica al sistema judicial i policial. L’acció es desenvolupa a Geòrgia, la qual cosa ha fet que la història hagi quedat enquadrada en l’anomenat Southern Gothic, l’estil literari pertorbador i arrelat al sud dels Estats Units, popularitzat per autors com Tennessee Williams, Flannery O’Connor, William Faulkner o Cormac McCarthy, per esmentar-ne alguns d’èpoques dispars.

Aden Young encarna Daniel Holden i està acompanyat per Abigail Spencer, J. Smith Cameron, Adelaide Clemens i Clayne Crawford. Aquesta última temporada, que ja ha acabat als Estats Units, ha rebut un 100% d’aprovació de la web Rotten Tomatoes, que integra crítics televisius de diferents mitjans.