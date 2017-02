La Super Bowl amb menys audiència dels últims quatre anys

Va ser una remuntada èpica, la que va donar la victòria als Patriots de Nova Anglaterra, en la final de la Super Bowl que els enfrontava als Falcons d’Atlanta. Però l’audiència de l’esdeveniment televisiu americà per excel·lència va ser (relativament) discreta. Certament, 111,3 milions d’espectadors no es reuneixen cada dia, però el registre va ser el més baix dels últims quatre anys. No va ser cap debacle, en tot cas: el rècord d’aquests últims anys el té l’edició del 2015, en què es va arribar als 114,4 milions. Aquesta va ser la primera Super Bowl decidida en una pròrroga.

Tan important com el partit, des del punt de vista televisiu, és la mitja part, en la qual s’estrenen els anuncis més impactants de la temporada i on es pot veure l’actuació de diferents artistes de primera línia. Enguany la protagonista era Lady Gaga, que va congregar 117,5 milions de teleespectadors, una xifra superior a l’aconseguida l’any passat per la banda britànica de pop Coldplay.