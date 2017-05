Superherois i comèdies, claus de les noves sèries nord-americanes

Les cadenes nord-americanes han celebrat aquests dies la seva setmana gran. Cada maig arriben els upfronts, unes jornades en què els principals canals en obert dels Estats Units revelen als anunciants i als espectadors quines són les seves apostes per a la temporada següent. El ritme vertiginós de creació i producció de la indústria televisiva obliga les cadenes a fer lloc abans de donar entrada a les noves estrenes i, mentre anuncien novetats, liquiden les ficcions menys rendibles.

Enguany, entre els cinc principals canals en obert, s’han encarregat més de 60 pilots, entre els quals s’han escollit els projectes definitius. ABC és el canal que més esforços hi ha dedicat: ha arribat a demanar 23 primers episodis diferents. Per a la temporada 2017/2018 no hi ha hagut gaires sorpreses, i la televisió nord-americana persisteix en el seu amor pels superherois. A més, intentarà recuperar l’època d’esplendor de les comèdies.

Aquestes són les novetats més destacades de la programació futura i també les sèries de les quals els espectadors s’hauran d’acomiadar.

FOX

1. ‘THE GIFTED’. Els superherois s’han convertit en el recurs fàcil de molts canals i plataformes. Fox no vol deixar escapar aquest tren i estrenarà aquesta sèrie, que forma part de l’univers dels X-Men. La ficció és una aventura familiar en què uns pares descobreixen que els seus fills tenen poders. Per protegir-los del govern, s’aliaran amb una xarxa de mutants que viuen ocults. La cadena ha volgut assegurar-se el tret i ha confiat el pilot a Bryan Singer, el director de la saga X-Men.

2. ‘GHOSTED’. Descrita com un Expediente X humorístic, la nova proposta de Fox barreja elements paranormals amb comèdia. La parella protagonista segueix el patró de Mulder i Scully: un personatge escèptic, interpretat per Craig Robinson, i un de creient, a qui dona vida Adam Scott, conegut per la seva participació a Parks and Recreation. Els dos homes intentaran trobar resposta a fets inexplicables que succeeixen a Los Angeles i, pel camí, descobriran una gran conspiració.

3. ‘THE ORVILLE’. Seth MacFarlane, responsable de la sèrie d’animació Padre de familia, proposa una comèdia galàctica, una espècie de paròdia de Star Trek. La sèrie segueix les aventures d’una nau espacial i la seva tripulació, formada per humans i alienígenes. MacFarlane hi interpreta Ed Mercer, un capità novell que vol demostrar la seva vàlua. Un dels seus principals reptes serà conviure amb la seva exdona, assignada a la seva nau com a primera oficial.

CANCEL·LACIONS: Sleepy Hollow, Rosewood, Scream Queens.

ABC

1. ‘INHUMANS’. ABC ja ha provat sort anteriorment amb l’univers Marvel sense gaire fortuna. Ho tornarà a intentar amb aquesta sèrie, que se centra en els inhumans, una raça de superhomes amb poders únics creats per extraterrestres. Entre els seus actors destaca Iwan Rheon, conegut per ser el bastard Bolton de Joc de trons.

2. ‘FOR THE PEOPLE’. Shonda Rhimes segueix estenent els seus tentacles i fent números per convertir-se en la dona més poderosa de la televisió nord-americana. La creadora d’ Anatomia de Grey i Scandal és la productora d’aquest drama legal ambientat en un bufet de joves advocats de Nova York. Entre el repartiment destaca Hope Davis, vista a In treatment.

3. ‘THE GOOD DOCTOR’. La cadena ha encarregat una temporada d’aquesta ficció de David Shore, creador de House, que comptarà amb el jove Freddie Highmore, el rostre del Norman Bates televisiu. Ell serà el doctor Shaun Murphy, un home jove amb autisme que té problemes amb la interacció social però que posseeix una atractiva honestedat.

CANCEL·LACIONS: American crime, Last man standing, Time after time.

NBC

1. ‘LAW & ORDER: TRUE CRIME’. Seguint l’estela d’ American crime story, NBC ha creat la seva pròpia antologia, basada en casos criminals reals, en què cada temporada explicarà un judici real. La primera entrega se centrarà en els germans Lyle i Erik Menendez, acusats d’haver matar els seus milionaris pares. Un dels atractius de la proposta és la participació d’Edie Falco ( Los Soprano ), que serà l’advocada defensora.

2. ‘REVERIE’. La cadena del gall d’indi ha donat llum verda a aquest thriller dramàtic sobre una exdetectiu especialitzada en comportament humà que torna a l’acció quan un avançat programa de realitat virtual amenaça amb conseqüències inesperades. El català Jaume Collet-Serra ( The shallows ) ha dirigit el pilot.

3. ‘RISE’. Drama musical protagonitzat per Josh Radnor, el Ted Mosby de Cómo conocí a vuestra madre. L’actor interpretarà un apassionat professor de teatre d’un institut d’un barri obrer que intentarà contagiar als seus alumnes l’amor per la literatura i l’art dramàtic.

CANCEL·LACIONS: The blacklist: Redemption, Powerless, Emerald City, Aquarius, Grimm.

CBS

1. ‘YOUNG SHELDON’. The Big Bang theory és la sèrie estrella de la CBS, i la cadena està disposada a treure’n tot el suc possible. Per això, aquesta tardor estrenarà un spin-off que girarà a l’entorn de la infància de Sheldon Cooper a Texas. Jim Parsons, que interpreta la versió adulta del personatge a la sèrie original, narrarà les aventures del peculiar nen.

2. ‘SEAL TEAM’. Després del final de Bones, l’actor David Boreanaz protagonitza aquest drama militar que segueix un grup d’elit de la marina nord-americana.

3. ‘INSTINCT’. Amb The good wife, Alan Cumming, que hi interpretava Eli Gold, es va consolidar com un secundari de luxe. Ara la cadena li dona l’oportunitat de fer un protagonista amb una ficció que explica la història d’un agent de la CIA retirat. L’aparició d’un assassí en sèrie el farà tornar a la professió i col·laborar amb la policia de Nova York.

CANCEL·LACIONS: Dos chicas sin blanca, The odd couple, Mentes criminales: Sin fronteras, Elementary.

THE CW

1. ‘VALOR’. Drama militar protagonitzat per dos pilots d’helicòpters que descobreixen un secret sobre una missió fallida a Somàlia en la qual soldats nord-americans van caure en mans enemigues.

2. ‘LIFE SENTENCE’. Protagonitzada per Lucy Hale, de Pretty little liars, explica la història d’una dona diagnosticada erròniament amb càncer terminal que decideix viure la vida al màxim. Quan descobreix que no està malalta, ha de fer front a les conseqüències de les seves decisions.

3. ‘BLACK LIGHTNING’. La cadena juvenil afegeix un nou superheroi, el primer afroamericà, al seu catàleg de sèries. Jefferson Pierce, pare de dues filles, amaga un secret: té el poder de controlar l’electricitat. Cansat dels seus temps de superheroi, fa anys que va decidir dedicar-se només a la família i a la seva feina com a director d’escola.

CANCEL·LACIONS: Reign, Vampire diaries, Frequency.

La moda del ‘revival’ segueix en forma amb el retorn de ‘Roseanne’

Tot i que en aquesta setmana decisiva s’han presentat moltes novetats, també hi ha hagut espai per a vells coneguts. La gran sorpresa dels upfronts ha sigut la confirmació del retorn de Roseanne a la petita pantalla. La comèdia, que aquí es va poder veure per TV3, viurà una segona vida en la qual participarà tot el repartiment original. Els Conner, una família de classe baixa dels Estats Units, tornaran al complet.

Roseanne Barr recuperarà el personatge que la va fer famosa, i estarà acompanyada de John Goodman, que interpretava el seu marit, el Dan. També hi seran Sara Gilbert, Michael Fishman i Lecy Goranson, que donaven vida als seus tres fills, la Darlene, el D.J. i la Becky, respectivament.

No és, però, l’única sèrie rescatada. La NBC confia part del seu èxit al reboot de la sitcom Will & Grace, de la qual va presentar un tràiler musical que va monopolitzar la conversa del gran acte que van fer per als anunciants, segons les publicacions especialitzades. Per la seva banda, la CBS ha preparat una nova versió de S.W.A.T, que aquí es va anomenar Los hombres de Harrelson, i The CW farà un remake de Dinastía, el culebró sobre dues famílies riques dels EUA.