Susan Sarandon s'uneix al repartiment de 'Ray Donovan'

L'actriu Susan Sarandon interpretarà Samantha Winslow, la poderosa cap d’un estudi cinematogràfic, en la cinquena temporada de Ray Donovan,que s’estrenarà a l’estiu, segons ha anunciat el portal nord-americà TVLine. La sèrie, que actualment s’emet a Movistar+, està protagonitzada per Liev Schreiber, que interpreta un treballador d’un bufet d’advocats especialitzat a solucionar els problemes dels rics i famosos de Los Angeles. Amb la participació a la sèrie, Susan Sarandon, guanyadora d’un Oscar per Pena de mort, farà la seva segona incursió continuada en la petita pantalla després de la recent estrena de Feud, una ficció dirigida per Ryan Murphy que explica les desavinences entre dues llegendes del Hollywood clàssic, Joan Crawford i Bette Davis. Des de la seva estrena el 2013, Ray Donovan ha estat present als principals premis de la televisió i ha aconseguit nominacions als Globus d’Or i als Emmy tant per a Schreiber com per a Jon Voight.