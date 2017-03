Susanisme a esquerra i dreta de la premsa de Madrid

260x366 El País El País

Bé, dic a esquerra i dreta, però ja saben que Espanya ha quedat òrfena de diaris impresos esquerranosos, des que 'El País' va decidir obrir-se, ehem, a altres sensibilitats. El primer que cal dir és que els dos diaris més (formalment) dretans posen una foto somrient de Susana Díaz. És obvi que es tracta de la seva candidata, la qual cosa, per cert, hauria de fer sospitar qualsevol benintencionat votant socialista. “Pel PSOE i per Espanya”, diu la portada d''Abc', és a dir, patrioterisme pur. A 'La Razón', com a mínim, titula amb “Díaz s'erigeix com a líder del 'PSOE de sempre'”, que inclou la flaire del retret.

Però, esclar, la clau és saber el posicionament d''El País' amb la 'seva' candidata. Diu el titular de portada: “Díaz vol liderar el PSOE per guanyar el PP i tornar a governar”. Com si Patxi López i Pedro Sánchez aspiressin a perdre contra el PP i ser oposició 'forever and ever'. El més interessant, però, és la tria de foto. Díaz seia acompanyada d'aquest elenc: dos senyors esquitxats per l'escàndol dels ERO a Andalusia, un 'descamisao' orgullós de passar el ribot a l'Estatut i que va dimitir de vicepresident espanyol pel comportament del seu germà o bé un 'lord' de les portes giratòries sobre qui pesa la sospita de ser Mr. X dels GAL. I, ai, pobret, Zapatero (!) a qui hom se l'imagina arrossegant els peus mentre els altres l'empenyen perquè faci el favor de rejovenir tan juràssica companyia. La majoria de diaris retrataven, en tot o en part, aquest marcit bodegó polític. No pas 'El País', que optava per un pla diferent on al darrere es veia la clàssica claca de gent jove destinada a guarnir precisament aquestes fotos. Era una manera de suggerir que, més enllà de l' aparàtxik, Díaz comptava amb el fervor de la militància. O potser era per dissimular: dues cadires a la dreta de la candidata hi havia Pérez Rubalcaba, membre del consell editorial d''El País'. Mal moment per exhibir-lo en portada, val més deixar-lo a la cuina.