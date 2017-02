El TC redobla la pressió sobre Forcadell i quatre claus del dia

1.

El Constitucional anul·la la resolució del referèndum del Parlament. El tribunal demana a la Fiscalia ampliar les mesures penals contra Forcadell i la resta de membres de la mesa.

2.

Santamaría vol recuperar les institucions catalanes "deixant de veure la Generalitat com l'únic interlocutor possible". "Hi ha molts governs a Catalunya: el de la nació, els municipals i moltes institucions que volen treballar per la centralitat", afirma.

3.

Mas: "Com que el judici no els ha sortit bé, intenten mostrar el sobiranisme com un moviment intolerant, i això és fals". L'expresident de la Generalitat llança una advertència a Madrid si aplica l'article 155: "Si l’Estat passa determinats límits, la resposta de Catalunya serà més dura, que no vol dir violenta".

4.

La pitjor nit d’un Barça sense joc ni ànima. El PSG enfonsa un equip esperpèntic, el goleja de manera merescuda i deixa els homes de Luis Enrique a un pas de ser eliminats de la Champions (4-0).

5.

Tornar a l’escola: l’objectiu del Sergi després del càncer. La leucèmia és el càncer infantil més freqüent, amb 300 nous casos anuals.