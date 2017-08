TV3 acomiada el fallit concurs ‘No perdis el compàs!’

TV3 emet aquest vespre (18.45 h) l’última entrega de No perdis el compàs!, el concurs musical coproduït amb IB3 que havia de servir de relleu a l’ Oh happy day però que des de bon principi va evidenciar que no tindria el suport de l’audiència.

L’espai, presentat per Jose Corbacho i Victòria Maldi, es va estrenar el 29 d’abril amb molta discreció (133.000 espectadors i un 5,8% de quota de pantalla), i malgrat que a la segona setmana va millorar (178.000 i un 7,7%), a partir de llavors va anar perdent seguidors. De fet, TV3 ni tan sols el va considerar vàlid per a la temporada d’estiu: a mitjans de juliol, coincidint precisament amb el canvi de graella, va decidir apartar-lo del prime time del dissabte i recol·locar-lo en una franja molt menys potent, com són els diumenges al vespre, abans del Telenotícies. Si fins llavors el programa havia aconseguit una mitjana de 125.000 seguidors i un 6% de share, aquesta nova ubicació el va acabar d’enfonsar: les últimes quatre setmanes ha obtingut, de mitjana, 41.000 seguidors i un 2,9% de quota.

En aquesta última entrega, el programa rebrà la visita del cantant mallorquí Tomeu Penya.