TV3 cau per sota del 10% per primer cop fora de l’estiu

Han passat quatre mesos ja del 2017 i, des que ha començat l’any, el podi es manté inalterable mes a mes: Telecinco és primera també a l’abril (amb un 10,8% de quota), seguida d’Antena 3 (10,1%), i TV3 s’ha de conformar amb la tercera plaça (9,6%) després d’haver sigut líder els set anys anteriors. L’excel·lent resultat -gràcies al futbol però no només- de la televisió de pagament (9,7%) perjudica les cadenes generalistes i en obert, que perden pistonada respecte al març, excepte La 1.

CCMA

TV3 baixa vuit dècimes i marca el segon pitjor resultat històric

En termes relatius, TV3 no ha vist que s’eixamplés excessivament la distància fins al lideratge: 1,2 punts en comptes dels 1,1 punts del mes anterior. Però la dada obtinguda, un 9,6% de quota de pantalla -vuit dècimes menys que al març-, és el segon pitjor registre obtingut mai pel canal català. I és, a més, el primer cop que es cau per sota de la barrera psicològica dels dos dígits durant el curs: l’únic precedent va ser l’agost de l’any passat, quan es va assolir el mínim històric de 9,4%.

Les bones dades de les estrenes aquest mes de Nit i dia, El foraster, Joc de cartes i El lloc dels fets, però,fan pensar que el mes vinent es pot marcar un punt d’inflexió, si més no en el prime time. De fet, TV3 és líder d’aquesta franja -i també en informatius-, però cau a tercera per culpa dels caps de setmana i les hores diürnes.

La resta de canals no donen tampoc cap alegria en matèria d’audímetres. El 3/24, que havia assolit un notable 1,7% al març, ara cau a l’1,5%. L’Esport 3 també es deixa tres dècimes i acaba el mes amb un 0,8%, mentre que l’únic que aguanta el tipus és el Super3/33, que conserva el seu 1,2%.

8TV

Un mal mes per a 8TV, que baixa tres dècimes respecte a l’abril

El 3,2% de share que registra la cadena del Grupo Godó implica fer baixar la mitjana anual acumulada de 8TV. El grup aconsegueix a més un 0,1% per a RAC105 TV.

En total, la quota del català, resultant de sumar els canals públics i privats que emeten fonamentalment en aquesta llengua, és del 16,4%, cosa que vol dir un punt i mig menys que el mes anterior. A tall comparatiu, tres anys enrere -l’abril del 2014- aquest mateix índex se situava en el 20,3%. I fa cinc anys en el 23,3%.

Mediaset

Conserva el primer lloc al podi català tot i caure set dècimes

El 10,8% obtingut per Telecinco és un resultat més aviat magre, però suficient per imposar-se a la resta de canals. Perd set dècimes però també cauen els seus rivals directes, així que pot seguir com a televisió més vista a Catalunya. També cau Cuatro, del 5,9% al 5,4%, que perd el seu duel particular contra La Sexta. Amb tot, és el grup mediàtic més seguit: els seus set canals sumen un 26,2% de share.

Atresmedia

Antena 3 fa el seu pitjor resultat a Catalunya des del setembre

El primer canal del grup Atresmedia baixa sis dècimes i es queda en el 10,1%: des de l’inici de temporada que no signava una dada mensual tan baixa. A més, La Sexta també cau -0,4 punts- i es queda en el 5,7%, amb Cuatro trepitjant-li els talons, ja que només va tres dècimes enrere. Com a grup, fa un 22,8%, o sigui, 3,4 punts menys que Mediaset.

RTVE

La 1 és l’únic canal generalista que millora i aconsegueix un 7,4%

Després d’haver tocat fons diverses vegades els últims tres anys amb dades per sota del 7%, aquest març aconsegueix un 7,4% que el distancia dels segons canals de Mediaset i Atresmedia, que amenaçaven de relegar-la a fanalet vermell. Guanya quatre dècimes en un mes.

Espanya

Telecinco revalida el lideratge tot i perdre set dècimes en un mes

També a Espanya baixen les generalistes pel futbol de pagament. I, així, Telecinco cau set dècimes respecte al març (i dos punts des d’un any enrere). Però el seu 13,4% la converteix en canal més vist per tercer mes consecutiu. La segueixen Antena 3 (12,5%), La 1 (9,8%), La Sexta (6,3%) i Cuatro (6,0%).