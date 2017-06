TV3 crea una àrea de periodisme d'investigació

TV3 vol renovar la seva línia de documentals i reportatges. Per fer-ho, crea una àrea de periodisme d’investigació dirigida pel periodista Raül Gallego i que assumeix la gestió dels dos principals programes de la cadena en aquest gènere: 30 minuts i Sense ficció. Aquest moviment suposa el relleu dels actuals directors d’aquests programes, Eduard Sanjuán (que ja havia anunciat la seva voluntat de deixar el programa en acabar la temporada) i Joan Salvat. A més, el Sense ficció, que depenia de l’àrea de nous formats, passarà a dependre d’informatius.

“Volem aconseguir crear una gran àrea especialitzada en el periodisme d’investigació i situar-nos a l’altura de televisions com la NBC, l’ABC, la CBS i Channel4”, explica David Bassa, cap d’informatius de TV3. “L’objectiu és tenir una equip de periodistes especialitzats en el reportatge d’investigació, amb la finestra del 30 minuts per als reportatges curts i la del Sense ficció per als reportatges llargs”. L’objectiu del canvi és també renovar el llenguatge i la textura dels documentals de la casa i “fer un periodisme valent, intencionat, crític i que marqui l’agenda”.

Els canvis seran formals, però la ubicació de tots dos programes a la graella -els dimarts per a Sense ficció i els diumenges per a 30 minuts - es mantindrà invariable.

El nomenament de Gallego suposa el seu retorn a TV3, després de 12 anys. Nascut a Sabadell el 1976, ha treballat per a la televisió de l’agència Associated Press i per a Channel Four, cobrint conflictes i desastres naturals en localitzacions com el Pakistan, l’Afganistan, Kènia, Sri Lanka, Geòrgia, Fiji, el Pròxim Orient, Cambodja, les Filipines i Indonèsia. A TV3 va ser càmera de la corresponsalia de TV3 a Jerusalem. Actualment, viu a Tailàndia. Entre els premis que ha rebut destaca el FotoPres 2005 per imatges preses a Israel i Palestina, i l’Edward R. Murrow per un treball sobre les inundacions al Pakistan. L’acadèmia televisiva britànica el va escollir càmera de l’any el 2010.

En declaracions a l’ARA, el periodista considera que “el nou format del 30 minuts i el Sense ficció, a part de competir amb altres televisions, ho ha de fer amb les noves plataformes com Netflix, Atresplayer, Yahoo i YouTube” En aquest sentit, Gallego subratlla la importància “de potenciar un llenguatge i una estructura narrativa molt més propera, dinàmica i àgil”. Així, avança que el 30 minuts tant podrà ser un reportatge de mitja hora, com ara, o bé dues o tres peces més curtes.