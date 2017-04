TV3 emprèn un viatge històric per Catalunya

A partir d’avui TV3 inicia un viatge per la història de Catalunya amb El lloc dels fets, unnou programa presentat per Marc de las Heras. Ell serà el guia que comandarà un recorregut que portarà els espectadors a descobrir els esdeveniments més significatius del país des dels escenaris on van passar. La producció, feta amb la col·laboració de Createl, estarà formada per 13 capítols.

El programa barrejarà ficció -amb dramatitzacions per reconstruir els fets- i realitat, amb la participació d’especialistes encarregats d’aclarir el misteri o la incògnita que es plantejarà a cada capítol, tal com va explicar Jesús Font, director de la sèrie, durant la presentació del programa. La posada en escena d’alguns dels esdeveniments històrics ha sigut complexa. “Hi ha hagut capítols en què arribàvem a ser 50 persones o més vivint els fets en marcs incomparables”, va assenyalar Font.

El recorregut començarà al monestir de Sant Pere de Rodes, a l’Alt Empordà, per descobrir el misteri de la butlla. A l’Edat Mitjana un dels principals motius per viatjar era la religió i milers de persones feien pelegrinatges per expressar la seva fe. Santiago de Compostel·la, Sant Pere de Roma i Jerusalem eren llocs clau de pelegrinatge, però arreu d’Europa van sorgir centres que amb les seves relíquies rivalitzaven per atreure els fidels i les seves donacions. El monestir de Sant Pere de Rodes n’era un.

En el seu periple per Catalunya, Marc de las Heras i l’equip també visitaran altres indrets, com el poblat ibèric d’Ullastret, el Palau de Maricel de Sitges, la Seu Vella de Lleida, el Palau Reial de Barcelona, la Universitat de Cervera o la fàbrica Asland de Castellar de n’Hug.

Per a Vicent Sanchis, director de la televisió pública, el nou programa respon a un els reptes de TV3: difondre la cultura a través de l’entreteniment. Per això l’equip ha hagut de fer una important feina d’adequació que assegurés que els continguts podien interessar a un públic ampli.

Un projecte transmèdia

Un dels elements distintius de la proposta és el seu caràcter transmèdia, tal com va explicar Josep Maria Quintana, productor executiu del programa. Tot i que la televisió serà el mitjà bàsic, El lloc dels fets també comptarà amb una plataforma per a dispositius mòbils, que, a cada indret, permetrà realitzar visites immersives per viure de més a prop l’experiència de la història.

La plataforma geolocalitzada ofereix diversos materials com vídeos en 360º, imatges i entrevistes amb experts, a més d’una guia informativa dels serveis de restauració, comerç i allotjament del territori.

Segons Cristian Trepat, cap de programes d’entreteniment i culturals, “el programa convida a conèixer el territori i l’arribada del bon temps era el moment ideal per posar-lo en antena”.