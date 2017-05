TV3 estrena ‘Fora de carta’, el debat sobre ‘Joc de cartes’

El programa Joc de cartes, presentat per Marc Ribas, anirà acompanyat des d’avui d’un debat que portarà per títol Fora de carta. Carla Lladó serà l’encarregada de conduir aquesta nova proposta, en la qual es comentarà el més destacat del concurs de cuina que s’emet cada dijous a TV3. L’espai, que es podrà veure immediatament després de Joc de cartes, comptarà amb la presència dels restauradors del programa d’aquell dia, que al costat de col·laboradors habituals, explicaran la seva experiència

El debat donarà una gran importància a la interacció amb les xarxes socials i, de fet, es buscarà introduir temes proposats pels internautes. A més, comptarà amb una grada foodie formada per influencers gastronòmics amb gran seguiment a Instagram i Twitter. Pel que fa als col·laboradors, la cadena ha anunciat que hi participaran els periodistes Santi Villas i Laura Fa, juntament amb Daniela Blume, presentadora i locutora de ràdio. Finalment, també hi participarà Jordi Luque, crític gastronòmic de la web El Comidista, que cada setmana visitarà un dels restaurants concursants i donarà la seva opinió.