TV3 estrena l’adaptació de ‘Res no tornarà a ser com abans’

TV3 estrena avui a les 19.10 el telefilm Res no tornarà a ser com abans, l’adaptació de l’obra teatral homònima creada per Carol López. Ella mateixa s’ha encarregat d’escriure i dirigir la cinta, que compta amb els mateixos quatre actors que l’any 2012 van representar el text, amb gran èxit, a l’escenari de La Villarroel: Andrés Herrera, Dolo Beltrán, Andrew Tarbet i Olalla Moreno. L’adaptació, però, incorpora alguns personatges nous. Els quatre protagonistes -que es diuen igual que els actors que els donen vida- són dues parelles que, en arribar a la quarantena, comencen a adonar-se que la seva relació s’està refredant, però no saben exactament com afrontar-ho. Segons TV3, Res no tornarà a ser com abans “és gairebé un fals documental” en què els personatges “es mostren tal com són” i que parla “de tot i de res”. “Del que volem que passi i no passa, del que no desitgem i arriba, dels secrets que guardem, de la por de créixer i també d’alguna traïció”, expliquen.