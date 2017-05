TV3 torna a omplir de voluntaris l’Estadi Olímpic

¿Seria possible que dues persones s’haguessin infiltrat enmig de l’espectacle de La Fura dels Baus durant la cerimònia d’inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona? TV3 planteja aquesta hipòtesi a Amics per sempre, un telefilm commemoratiu dels 25 anys de la cita olímpica que la televisió pública té previst estrenar el 24 de juliol, la vigília de l’aniversari de l’inici dels Jocs del 1992. La cinta, dirigida per Román Parrado ( Ebre, del bressol a la batalla ), es va començar a gravar el 3 de maig i durant aquesta setmana, l’última del rodatge, s’ha instal·lat a l’Estadi Olímpic de Montjuïc, que ha tornat a veure desfilar els uniformes blancs i blaus dels voluntaris.

De fet, l’Estadi ha reculat durant uns dies fins a principis dels anys 90, ajudat pel vestuari i les ronyoneres dels figurants, l’autocar que els portava fins a l’entrada del recinte o la unitat mòbil de TV3 que hi havia aparcada a la porta -una furgoneta tunejada expressament per a l’ocasió, ja que la cadena no en conserva cap de tan antiga-. També s’han hagut de confeccionar la major part dels vestits dels voluntaris, tot i que a la pel·lícula també hi apareixeran, com a extres, alguns voluntaris que s’han tornat a posar els seus uniformes originals.

Malgrat tot, el director del film assegura que no ha volgut donar-li un to “nostàlgic” ni “reivindicatiu”. “És una pel·lícula que intenta explicar la història de tres personatges que viuen al seu barri i de com tot el seu context canvia i fa canviar les seves vides”, diu Parrado. Aquests personatges són el Carles, propietari d’un xiringuito de la Barceloneta; la Sara, la seva filla, i la Mariluz, la cuinera del local.

El Carles és un home humil, treballador i “ancorat al passat”, segons l’actor que l’interpreta, Òscar Muñoz ( 13 dies d’octubre ). Per a ell, l’arribada dels Jocs a Barcelona no suposa cap alegria, sinó tot el contrari, ja que el projecte de reforma urbanística de la ciutat obliga a enderrocar tots els xiringuitos de la Barceloneta. El seu és l’últim que queda dempeus, però té els dies comptats. Alhora, però, el Carles també veu en la cita olímpica una oportunitat de reconciliar-se amb la seva filla adolescent (Zoe Stein): la noia és una gran seguidora de Michael Jordan, i el pare li promet que abans que s’acabin els Jocs el basquetbolista anirà a sopar al seu xiringuito. El Carles, amb l’ajuda de la Mariluz (Betsy Túrnez), farà tot el que pugui per complir la promesa, fins i tot infiltrar-se a la cerimònia.

“Vam concebre la pel·lícula com un Bienvenido, Mister Marshall a Barcelona 92”, explica Alfred Pérez-Fargas, que ha repetit amb Roger Danés el tàndem de guionistes que havien format en altres films per a televisió, com Jo, Ramon Llull i 13 dies d’octubre. Segons ell, Amics per sempre és una “comèdia de barri” que “reivindica l’amistat i les segones oportunitats” i que explica una “història de transformació”, tant pel que fa a la ciutat com pel que fa al protagonista, que es veu obligat a reinventar-se quan el seu món canvia.

Els actors Lluís Villanueva, Pol López, Boris Ruiz, Abraham Levy, Marta Bayarri i Ernesto Collado també participen en la pel·lícula, que és una producció de TV3, Batabat, Lastor Media i Impulsa Film. Abans de plantar-se a l’Estadi Olímpic, les càmeres van rodar també a la Barceloneta -incloent la “proesa”, en paraules de Parrado, de gravar dins d’un dels minúsculs pisos del barri-, a Calella i als estudis Magical Media de Lleida. A més, el film incorpora imatges d’arxiu dels Jocs, que van apareixent al llarg de tota la pel·lícula com a teló de fons però també com a part substancial de la història. “El que va passar als Jocs afecta la trama -explica Muñoz-. Hi ha una cosa que el Carles i la Sara veuen a la tele i que els influeix personalment”. Segons Parrado, tots els moments “icònics” de les dues setmanes de competició quedaran recollits a la cinta.

Programació especial i un documental pels 25 anys de Barcelona 92

L’estrena d’Amics per sempre just el dia abans del 25è aniversari de la cerimònia inaugural de Barcelona 92 serà l’element més destacat de la programació especial que TV3 oferirà durant aquest estiu per recordar els Jocs Olímpics celebrats a la capital catalana. La televisió pública, però, prepara també altres continguts, entre els quals hi haurà un documental elaborat pel departament d’esports que es fixarà en el vessant esportiu de la competició.