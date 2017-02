TV3, la patata fregida de 'La Razón'

260x366 razon 28/2/17 razon 28/2/17

Amb mostassa, quètxup bo, salsa Cafè de París o tòfona en pols, la patata fregida és –'sorry', verduretes– l'acompanyament perfecte per a un bon tall de carn vermella. I, en periodisme cavernari, TV3 és la gran patata fregida que pots combinar amb qualsevol tema. Llegeixo a la portada de 'La Razón': “TV3 emet en directe el judici a Homs però no el del cas Palau”. Es lamenta el diari de Marhuenda en un subtítol que “del saqueig de Millet només retransmetrà 'el més rellevant'”. El tema aquí és la persecució judicial d'una acció estrictament política. Com que aquest marc mental incomoda l'espanyolisme, els seus mitjans miren de derivar l'assumpte cap a zones exòtiques de la notícia, com ara si la televisió connecta amb el judici o no. (També ho fa l''Abc': “L'advocat del 9-N suspèn en dret davant del Suprem”, titula, i ho guarneix amb una foto d'Homs caçat amb la boca oberta –potser a mitja paraula–, la qual cosa li dona un aire badoc).

Jo no sé, a més, si 'La Razón' ha avaluat bé l'abast de la comparació que fa. El cas Palau? I tant: parlem-ne. Espero que en el judici es parli, per exemple, de com Fèlix Millet va incorporar-se l'any 2003 a la delegació catalana de la FAES, la duríssima fundació comandada per José María Aznar, que treballa per imposar la visió més tronada de l'espanyolisme. Segons llegeixo a l'excel·lent blog d'Oriol Domingo, “aquell mateix any 2003, la Fundació Orfeó Català/Palau de la Música va rebre un increment de 3 milions d'euros del ministeri de Cultura del govern espanyol, presidit pel mateix Aznar”.

Suposo que si TV3 retransmet el moment on es comenta aquesta peculiar coincidència, el popularíssim diari no aplaudirà precisament la decisió. Perquè vol fer passar com a xacra específica del nacionalisme català el que no deixa de ser corrupció 'vulgaris' que va tenir com a motor la cobdícia, no pas la ideologia.