TV3 es preguntarà com serà el món el 2050 a ‘El dia de demà’

TV3 ha començat a rodar El dia de demà, una docusèrie que “intentarà dibuixar com seran Catalunya i el món l’any 2050”. En cada capítol, el programa es fixarà en una de les “grans qüestions que preocupen el conjunt de la humanitat”, com l’educació, la feina, la família, les malalties o l’alimentació, i a partir de les aportacions d’experts en cada àmbit dibuixarà ”diferents escenaris de futur, de vegades contraposats”. El prospectivista Jordi Serra del Pino analitzarà aquestes possibles situacions futures i n’assenyalarà els aspectes claus. El programa, creat, dirigit i presentat per Josep Puigbó, es completarà amb reportatges elaborats per la periodista Anna Bonet que intentaran demostrar que “en part, el futur ja és aquí”, i també amb les aportacions de representants de tres generacions que reflexionaran sobre el futur a partir de les seves experiències vitals. El dia de demà, que TV3 vol estrenar en els mesos vinents, és una producció de la cadena pública amb la col·laboració d’Undatia i l’Obra Social La Caixa, i utilitzarà “nous i trencadors elements de llenguatge visual” amb la realització d’Antonio Cortés i Jordi Homs.