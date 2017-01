TV3 recorda com ha canviat la vida els últims 30 anys a ‘El retrovisor’

Àmbits de la vida quotidiana com buscar feina, les comunicacions personals, la cuina o les vacances s’han transformat radicalment en només 30 anys: el WhatsApp, el menjar ràpid o els viatges low cost eren inimaginables a la dècada dels 80, quan per trucar per telèfon calia buscar una cabina i per trobar feina s’havien de repassar els anuncis classificats dels diaris i redactar un currículum amb la màquina d’escriure. Aquests i altres grans canvis que s’han produït al llarg de les últimes tres dècades seran els protagonistes d’ El retrovisor, un nou programa que TV3 estrena avui a les 23.30, just després d’ El sopar.

L’espai constarà de 13 capítols temàtics, de 25 minuts, en cadascun dels quals sis persones anònimes compartiran records i anècdotes de quan eren més joves. Aquests testimonis s’acompanyaran d’ imatges de l’arxiu de TV3 que ajudaran a “il·lustrar el discurs dels protagonistes” i convidaran a “reflexionar sobre el pas del temps”. De fet, alguns dels entrevistats són persones que, anys enrere, havien aparegut en reportatges o peces informatives de la cadena. Els objectes també tindran un paper important en aquest programa: el plató imita un magatzem de trastos vells, ple d’objectes que canviaran cada setmana en funció del tema que es tracti i que interpel·laran la memòria dels convidats, que hi podran interactuar.

Segons TV3, El retrovisor tractarà els temes “amb un to proper, buscant la identificació de l’espectador amb els records d’una època”. El programa també farà “ una certa anàlisi sociològica”, però “mai des d’un plantejament teòric, sinó sempre a partir de les vivències” personals dels entrevistats.