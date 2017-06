TV3 recupera el segon lloc gràcies a les estrenes de primavera

"Tinc la percepció que al segon trimestre anirem millor. Tenim una més bona oferta". Ho va dir Jaume Peral al Parlament el 10 de març, tres dies abans de ser destituït com a director de TV3, i ara les xifres comencen a donar-li la raó. La televisió pública va tocar fons a l'abril, quan es va quedar amb un 9,6% de quota de pantalla, el segon pitjor registre de tota la seva història, però al maig ha experimentat un creixement notable, fins al 10,6%, que li ha permès, a més, abandonar la tercera plaça que ocupava des que va començar l'any i situar-se segona. El bon rendiment dels programes estrenats després de Setmana Santa –com 'El foraster' (18,3%), 'Joc de cartes' (16,4%) i 'Nit i dia' (12,1%), tots per sobre de la mitjana del canal– hi ha contribuït.

De totes maneres, el 10,6% aconseguit al maig, malgrat l'increment d'un punt respecte al mes anterior, no és un resultat per tirar coets: iguala els registres del gener i el febrer –en què TV3 va ser tercera–, se situa 1,3 punts per sota del maig de l'any passat –l'últim mes abans que Telecinco li passés al davant– i no li permet encara aspirar al lideratge: el canal de Mediaset, líder a Catalunya des que va començar l'any, també ha crescut un punt i se situa ara a l'11,8%, la millor dada de l'últim mig any, de manera que avantatja la cadena pública en 1,2 punts, la mateixa distància que fa un mes.

Antena 3, en canvi, ha anat a la baixa, i això ha permès a TV3 recuperar el segon lloc. El canal d'Atresmedia, que havia ocupat aquesta plaça els últims tres mesos –al gener havia empatat amb Telecinco en primera posició– ha passat del 10,1% de l'abril a un 9,7%, un dels seus pitjors registres històrics a Catalunya, que representa, a més, una caiguda d'1,2 punts en tres mesos, després d'haver marcat al febrer la millor dada de l'últim any, amb un 10,9%.

Per la seva banda, La 1 conserva la quarta plaça sense dificultats, però tampoc sense cap opció de mirar més amunt. Un lleu ascens de tres dècimes deixa la cadena estatal en un 7,7%, dos punts per sota d'Antena 3 però clarament per damunt de La Sexta i Cuatro. El duel entre aquestes dos canals se salda amb victòria per al d'Atresmedia, que puja tres dècimes, fins al 6%. El seu rival també ha anat a l'alça, però només una dècima, de manera que se situa en el 5,5% i es manté en uns dels registres més baixos des de la seva fusió amb Telecinco.

Pel que fa a 8TV, recupera una dècima i se situa al 3,3%. I entre els canals temàtics de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) hi ha una mica de tot: el Super3/33 guanya una dècima i obté un 1,3%, e l 3/24 repeteix l'1,5% del mes passat i l'Esport3 s'enfonsa fins a igualar el mínim històric del juliol del 2011 amb un 0,6%, dues dècimes menys que a l'abril.