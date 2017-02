TV3 ressegueix els vestigis físics i emocionals de la Guerra Civil

80 anys enrere, Catalunya es trobava immersa en un conflicte bèl·lic que va dividir la població i va sembrar la por i la mort. La Guerra Civil va anar seguida d’una llarga etapa de repressió i silenci que va enterrar moltes històries humanes als racons més recòndits de la memòria col·lectiva. TV3 recupera a partir d'aquest diumenge el rastre que va quedar de l’enfrontament amb Trinxeres, una road movie que recorrerà els 350 quilòmetres de l’últim gran front de la Guerra Civil. Inspirat en un format belga i elaborat pel departament de nous formats amb la col·laboració de la productora Funky Monkey, el programa tindrà vuit entregues i s’estrena diumenge a dos quarts d’onze de la nit.

“Hem buscat els vestigis físics del conflicte, però també hem furgat en els vestigis emocionals”, explica el director i presentador de Trinxeres Eloi Vila, que destaca que el programa “s’acosta amb respecte i sense complexos a la Guerra Civil”. Vila ha compartit aquest viatge amb Carles Costa, que també exerceix de presentador, i amb Marc Juan, que s’ha encarregat de la realització de la road movie. Els tres protagonistes començaran el viatge al Pallars, on explicaran l’ocupació franquista a les Valls d’Àneu, i resseguiran Catalunya de nord a sud fins al tram baix de l’Ebre. Durant aquest periple participaran en recreacions històriques, visitaran búnquers i polvorins i conversaran amb testimonis que van viure el conflicte en primera persona. “Una de les coses que ens ha ensenyat el viatge és que darrere de cada porta hi ha una història relacionada amb la guerra”, afirma Vila, que subratlla que en molts casos “ són els nets els que han trencat el silenci i han explicat als pares la guerra viscuda pels avis”.

Rodats entre el maig i el juliol, els sis primers capítols de Trinxeres acompanyaran Vila, Costa i Juan mentre recorren a peu la línia de front i descobreixen tant els escenaris bèl·lics com les experiències dels testimonis. Al llarg del viatge, els tres membres del programa també retran un homenatge a una sèrie de persones anònimes que van viure la Guerra Civil. “Hem volgut dedicar un petit ritual a tota aquesta gent que no és coneguda però que té històries emotives per explicar”, diu Costa. Per recordar-los, els tres protagonistes s’han desplaçat fins a un lloc relacionat amb cada persona i hi han col·locat una estaca i una placa amb el nom de cadascú.

El programa s’ha rodat amb dues càmeres, una en mans de Juan i l’altra en mans de Vila. Aquesta segona càmera “mostra el punt de vista personal i subjectiu de l’Eloi, que s’adreça a l’espectador de forma directa”, apunta el realitzador de Trinxeres. A banda dels sis episodis que ressegueixen el front, TV3 ha gravat posteriorment dues entregues especials. La primera s’endinsarà en els tres anys de guerra a Barcelona i plasmarà el patiment de la violència revolucionària i dels bombardejos a la ciutat. La segona entrega mostrarà Vila, Juan i Costa mentre segueixen un dels camins de l’exili que travessa els Pirineus i que van fer milers de persones en la seva fugida cap a França.