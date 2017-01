TV3 s’endinsa en la vida als camps de refugiats

A partir d’avui TV3 donarà a conèixer les condicions de vida dels refugiats amb una docusèrie de 10 entregues. Titulat Vides aturades, aquest nou programa l’ha elaborat l’entitat Casa Nostra Casa Vostra en col·laboració amb Estudi Carmel i la televisió pública, i s’emetrà cada dia, fins divendres de la setmana vinent, després del Telenotícies vespre. Cada peça, d’uns tres minuts de durada, se centrarà en un personatge, un tema i una acció quotidiana per mostrar com es viu en un camp de refugiats.

El protagonista de cada entrega durà a terme al davant de les càmeres una activitat rutinària, a través de la qual el programa abordarà una temàtica concreta. Entre les persones que hi participaran hi ha l’Ahmed, el Rasol, la Khadija, l’Asie i el Feras, cinc sirians refugiats al camp de Vassilikà, a Grècia.

Els personatges de Vides aturades explicaran, des de la seva particular mirada, com fan accions diàries com ara endreçar la tenda de campanya, rentar-se, trucar als familiars, fer la maleta per intentar creuar la frontera o cuinar el sopar. Cada fet exercirà de fil narratiu de les entregues, que reflexionaran a través dels testimonis sobre l’educació, la família, la higiene, la comunicació, la rebel·lió, l’espera, la dona i la identitat. Catalunya Ràdio també oferirà des d’avui unes peces especials per explicar les condicions de vida dels refugiats. L’emissora ha elaborat 10 píndoles amb materials dels programes que s’han fet des d’Idomeni, Eco o Lesbos. Aquestes entregues, editades per Mercè Folch, s’emetran cada dia al Catalunya vespre. També es podran escoltar a través del programa del cap de setmana El suplement i a Catalunya Informació. Així mateix, TV3 i Catalunya Ràdio retransmetran en directe el concert Volem acollir, que tindrà lloc el dissabte 11 de febrer al Palau Sant Jordi. Amb motiu d’aquesta emissió, el programa Oh happy day! de TV3 s’emetrà de manera excepcional el divendres 10 de febrer. Pel que fa al Tot gira, de Catalunya Ràdio, retallarà la seva emissió fins a tres quarts de deu.