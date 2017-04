TV3 tercera (i el líder s’escapa)

Tot i que ningú es mou en el podi d’aquest març -respecte al del febrer-, les distàncies relatives sí que canvien i TV3, tercera, veu com recuperar el lideratge cada cop és una fita més llunyana. Telecinco revalida, doncs, la primera plaça.

CCMA

El pitjor resultat exceptuant els mesos d’estiu

Aquest març hi ha hagut un canvi en la direcció de TV3 i el nou ocupant del despatx, Vicent Sanchis, rep el seu primer report mensual d’audiències, que marca la dada inicial a partir de la qual s’avaluarà el seu èxit o fracàs a l’hora de redreçar la caiguda lliure en quota de pantalla que viu la casa. El canal públic ha tancat amb un 10,4% de share, una xifra que suposa el seu quart pitjor resultat històric, amb l’agreujant que els altres tres van ser durant la temporada estival -juliol i agost-, en què la programació de TV3 és menys competitiva. La cadena, després d’haver retingut el lideratge per centèsimes el 2016, repeteix ara la tercera posició del gener i del febrer, però amb una distància creixent respecte al primer classificat. Així, al gener es va quedar a dues dècimes del líder, al febrer ja eren set i al març s’ha situat a 1,1 punts.

La remuntada del març del Barça no va suposar la remuntada de TV3, tot i que el resum d’aquesta gesta futbolística es va convertir en l’espai més vist, gràcies als 912.000 espectadors de mitjana i la quota del 33,1%. No tot són males notícies, doncs, per a la televisió pública catalana. El canal 3/24 va guanyar dues dècimes fins a situar-se en l’1,7% de quota, la seva millor dada des del gener del 2016, coincidint amb la renúncia de Mas a ser president de la Generalitat. Dues dècimes també guanya Esport3, i se situa en un 1,1%, que és el resultat més alt des de l’abril passat. En canvi, el Super3/33 perd una dècima i torna a l’1,2 en què va quedar ensotat durant la major part del 2016.

8TV

Firma una arrencada d’any discreta, per sota de la dada global del 2016

La cadena del grup Godó suma una dècima i, amb un 3,5% de quota, aconsegueix igualar la dada del setembre de l’any passat. Amb tot, ha sigut una mala arrencada d’any per a la televisió privada, ja que la seva mitjana del trimestre és del 3,3%, una dècima inferior a la dada global del 2016. La quota de l’oferta en català, resultant de sumar tots els canals de la Corporació amb 8TV és del 17,9%, dues dècimes per sobre del 17,7 del febrer.

Mediaset

Còmode marge per a Telecinco, que veu els rivals més lluny

La cadena de color cian s’escapa lentament. Si al gener empatava a 10,8% amb Antena 3, el duel del duopoli es resol a favor seu: ara ja són vuit dècimes les que té d’avantatge respecte de la televisió de Planeta. Dues dècimes guanyades aquest últim mes i el bon funcionament del partit amistós entre França i Espanya -tercer espai més vist del març- l’han ajudat a repetir dalt de tot del podi. A més, supera el sotrac del seu segon canal, Cuatro, que puja del 5,6% del febrer -pitjor dada des de l’abril del 2014- fins a un 5,9% que, tanmateix, encara és insuficient per vèncer La Sexta, la seva rival directa.

Atresmedia

Un març ensopit, tot i l’èxit de ‘Tu cara me suena’

Plata per a Antena 3, amb un 10,7%, que és dues dècimes més baix que el dictamen dels audímetres al febrer. Però és una segona posició relativament còmoda, ja que té un coixí de 0,3 punts respecte de la següent classificada, TV3. Cal ressaltar l’èxit de Tu cara me suena, els divendres, que és el programa més vist del mes, deixant de banda futbol i informatius. A més, el grup Atresmedia venç la batalla dels segons canals gràcies al 6,1% de La Sexta (que té a Jordi Évole i el seu Salvados com a mascaró de proa de l’audiència). I compte amb Neox: després d’anys en què FdF, de Mediaset, ha sigut la televisió temàtica més vista, a Catalunya només una dècima aguanta aquest lideratge. El canal jove d’Atresmedia pot aspirar a conquerir aviat el títol de canal especialitzat de la TDT amb més predicament.

RTVE

La 1 fa mals resultats a Catalunya, per sota de la seva mitjana estatal

Una minsa millora d’una dècima no fa que La 1 recuperi l’alegria. El seu 7% la fa estar més a prop dels segons canals que dels primers. I, en tot cas, suposa un molt mal resultat a Catalunya, on baixa més de tres punts respecte de la seva mitjana al conjunt de l’Estat (10,3%). Al rànquing de programes més vistos, només hi col·loca el partit de futbol entre Espanya i Israel per a la classificació del Mundial (posició 15) i la pel·lícula Lo mejor para ella (39).

Resultats a Espanya

Després d’entrebancar-se al desembre, Telecinco se’n surt

Telecinco deixa l’ensurt enrere. Al desembre va cedir el lideratge a Antena 3, després de 28 mesos consecutius ocupant la primera plaça. Al gener, va repetir com a segona classificada i al març va recuperar el control de les audiències, però només per una dècima. Ara, al març, guanya sense discussió: 14,1% enfront del 13,2% d’Antena 3. La tercera en discòrdia, però a prou distància, és La 1 i el seu 10,3% de share. Un pis més avall, el 6,4% de La Sexta venç el 6,2% de Cuatro. Per grups, Mediaset puja mig punt i acapara ja el 29,2% de l’espectre, mentre que Atresmedia baixa tres dècimes i es queda en 27,1%. El duopoli controla, per tant, el 56,3% del total de l’audiència a Espanya i el 50,6% a Catalunya.