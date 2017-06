TVE roda ‘Estoy vivo’, una sèrie policíaca amb tocs sobrenaturals

Televisió Espanyola ha començat a gravar Estoy vivo, una sèrie protagonitzada per un inspector de policia que, cinc anys després de morir, torna a la vida encarnat en un altre agent amb la voluntat de capturar l’assassí en sèrie que el va matar. Javier Gutiérrez interpretarà aquest policia ressuscitat, que comptarà amb l’ajuda d’una companya del cos ( Anna Castillo) amb qui mantindrà “una relació molt especial”, diu TVE.

L’ideòleg d’aquesta nova proposta, produïda per Globomedia, és Daniel Écija, creador de diversos grans èxits de la ficció espanyola, entre els quals la sèrie de La 1 Águila Roja, en la qual ja havia col·laborat amb Gutiérrez. Entre els actors que apareixeran a la sèrie hi ha també Cristina Plazas, Alfonso Bassave, Fele Martínez i Alejo Sauras, que es posarà a la pell d’un personatge “sorprenent” que acompanyarà l’inspector de policia en el retorn al món dels vius. A més, Julia Gutiérrez Caba hi farà també una col·laboració.

Segons TVE, Estoy vivo suposa “un nou concepte de drama policial” que combina “el gènere fantàstic dirigit als adults amb el policíac més genuí”.