TVE va cancel·lar un avanç informatiu sobre les primàries del PSOE en saber que havia guanyat Sánchez

El consell d'informatius de Televisió Espanyola ha denunciat que la cadena va "cancel·lar" aquest diumenge un avanç informatiu sobre les primàries del PSOE quan es va saber que Pedro Sánchez havia estat el candidat guanyador. Segons aquest organisme, estava previst interrompre la programació de La 1 per oferir en directe les primeres declaracions del nou secretari general dels socialistes espanyols, però aquest pla es va anul·lar "poc després" que s'anunciés la victòria de Sánchez.

El consell d'informatius, un òrgan format per treballadors de la cadena amb l'objectiu de vetllar per la seva independència periodística, lamenta que a causa d'aquesta decisió La 1 "no va estar a l'altura" i "no va prestar el servei públic al qual està obligada per llei". Tot i que el Canal 24 Horas sí que va recollir les paraules de Pedro Sánchez, el consell "insisteix que la notícia és de tal rellevància pública que TVE hauria d'haver optat per La 1 com es fa i s'ha fet amb altres informacions d'especial transcendència".

Per aquest motiu, l'organisme demana explicacions "de manera urgent i de manera pública" a la direcció d'informatius de TVE i remarca "la necessitat urgent" de reformar la cadena pública per "dotar-la de la qualitat i la independència que els ciutadans mereixen".