TVE estrena avui un concurs musical amb famosos

TVE continua estrenant programes. El pròxim serà aquesta nit en prime time, quan tindrà lloc l’estrena d’ El gran reto musical, amb la model Eva González com a presentadora. El nou format és un concurs musical en què, un cop a la setmana, vuit famosos dividits en dos equips competiran “amb molt d’humor i ritme” per acumular punts als seus marcadors. Per guanyar punts el que hauran de fer és encertar els intèrprets de cada cançó que soni. També hi haurà altres proves, com afinar, endevinar cançons distorsionades i reconèixer cançons espanyoles cantades per artistes de fora de l’Estat. Carlos Baute, Santiago Segura, Fran Rivera, Antonio Carmona, Anabel Alonso, Ruth Lorenzo, Rossy de Palma i Ana Milán seran els primers concursants del programa. Entre els convidats de les següents entregues hi haurà cantants com Pitingo, Falete i Julio Iglesias Jr.; actors com Antonio Velázquez, Paula Prendes i Melani Olivares; presentadors com Cayetana Guillén Cuervo, Nieves Herrero i Màxim Huerta; humoristes com José Corbacho, i cares conegudes com Norma Duval i Bibiana Fernández.