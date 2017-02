TVE defensa el procediment d'elecció del seu candidat a Eurovisió

Televisió Espanyola s'ha defensat aquest diumenge de la polèmica generada pel sistema d'elecció de Manel Navarro com a representant d'Espanya al festival d'Eurovisió d'aquest any. En un comunicat llegit per una veu en off durant l'emissió del programa 'RTVE Responde' –en què el defensor de l'audiència de la corporació pública, Ángel Nodal, es fa ressò de les queixes rebudes durant els dies anteriors–, la direcció de la cadena pública ha deixat clar que tot el procés de selecció s'ha fet " d'acord amb les normes establertes per la Unió Europea de Radiodifusió", organitzadora del festival, i que tots els candidats "van ser informats i van acceptar" els procediments d'elecció fixats per TVE.

El principal motiu de queixa per part dels espectadors és que, després de l'empat en primera posició entre Navarro i una altra de les candidates, Mirela, la decisió va quedar en mans del jurat –que havia estat partidari del músic sabadellenc– i no del públic –que s'havia decantat majoritàriament per l'altra aspirant. Segons TVE, "que el vot del jurat sigui decisiu no és extraordinari". "L'any passat –recorda la cadena– els jurats nacional i internacional van acumular el 60% de representativitat i el públic només el 40%. Aquest any el pes del públic es va incrementar al 50%, per la qual cosa el vot de qualitat es va assignar al jurat". TVE remarca que aquesta és una "pràctica molt habitual en altres països", i subratlla que, a l'hora de desempatar, cap dels membres del jurat va modificar el sentit del vot que havien atorgat a la primera votació.

En referència al fet que un un dels membres del jurat, Xavi Martínez, hagués donat suport públicament a Navarro abans de la gala, i fins i tot haguessin compartit un sopar –tal com ell mateix va explicar al seu programa de Los 40 Principales–, TVE afirma: "Per evidents raons, els presentadors de ràdios musicals solen tenir contacte amb els artistes, cantants i productors musicals". La cadena destaca que els tres membres del jurat eren "reconeguts professionals amb criteri independent" que representaven "tres dels grups de comunicació més grans del país", com són Prisa –en el cas de Martínez–, Atresmedia – Javier Cárdenas, que treballa a Europa FM, a banda de presentar un programa a La 1– i RTVE – Virginia Díaz, de Radio 3–.

D'altra banda, TVE "lamenta profundament" els "incidents" que es van produir al final de la gala 'Objetivo Eurovisión', en què el públic va llançar crits de "tongo" –als quals Navarro va respondre amb una botifarra– i fins i tot una persona va agredir Martínez al plató. La cadena subratlla que "aquest comportament va ser seguit per uns pocs" i que "la majoria dels seguidors d'Eurovisió donen suport al festival i al representant espanyol".

Segons el defensor de l'espectador, "prop de 600 persones" van contactar amb la seva oficina per queixar-se pel desenvolupament d'aquesta gala. TVE diu que "recull tots aquests comentaris" i els tindrà en compte "en futures edicions".