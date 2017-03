TVE estudia recuperar 'Operación Triunfo' la pròxima temporada

Televisió Espanyola està negociant amb la productora Gestmusic Endemol el retorn del programa 'Operación Triunfo' a la graella de la cadena pública a partir del setembre. Ho van revelar aquest dilluns a la tarda, en una entrevista al 'Versió RAC1', els creadors del format, Toni Cruz i Josep Maria Mainat.

"Estan negociant que torni al setembre i volen parlar amb nosaltres per veure com canviem una mica el format", va explicar Cruz. Mainat, per la seva banda, va recordar que "'El reencuentro' va anar molt bé" –en referència a l'èxit d'audiència que van suposar per a La 1 els especials de la tardor passada amb motiu dels 15 anys de l'estrena del concurs– i que, per tant, aquest és "un moment calent". "El format és viu", va afegir Mainat.

Els dos productors, però, no van poder confirmar si, en cas que el projecte tiri endavant, el plató i l'acadèmia s'ubicarien a Terrassa, tal com va apuntar el col·laborador del 'Versió RAC1' Rocco Steinhäuser.

540x306 Josep Maria Mainat i Toni Cruz als estudis de RAC1 / RAC1 Josep Maria Mainat i Toni Cruz als estudis de RAC1 / RAC1

Cruz i Mainat van abandonar Gestmusic –la productora, ara integrada al grup Endemol, que havien fundat el 1985 juntament amb el tercer component de La Trinca, Miquel Àngel Pasqual– l'any 2011, però van conservar la titularitat de tots els formats que havien creat, inclòs 'Operación Triunfo'. Tot i així, segons va explicar Cruz, l'any passat van arribar a un acord amb Endemol per cedir-li durant tres anys els drets d'aquest concurs de talents.

Per aquest motiu, l'encarregada de negociar el retorn del programa amb TVE és la productora, tot i que els titulars dels drets continuen sent ells i, per tant, Endemol els manté al dia de les negociacions i està obligada a consultar-los qualsevol modificació que vulguin introduir al format. "Nosaltres ens ho mirarem i decidirem si autoritzem els canvis o no", va precisar Toni Cruz.