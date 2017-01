Telecinco estrena 'Sé quién eres', un 'thriller' dirigit per Pau Freixas

Telecinco estrena aquest dilluns, a les 22.40, 'Sé quién eres', un 'thriller' creat per Pau Freixas, el director de 'Polseres vermelles' i 'Cites'. La sèrie està protagonitzada per un prestigiós advocat i professor universitari, Juan Elias ( Francesc Garrido), que acaba de patir un greu accident de trànsit que li ha provocat una amnèsia total: no sap qui és, ni com es diu, ni recorda res del seu passat.

Durant la investigació dels fets, la policia troba dins del seu cotxe el telèfon mòbil i restes de sang de la seva neboda de 22 anys, de qui no se'n sap res des del moment de l'accident. Automàticament, el Juan es converteix en el principal sospitós d'haver-la assassinat, tot i que ell és incapaç de recordar què va passar i, per tant, no sap ni tan sols si és culpable o innocent.

El pare de la noia ( Nancho Novo), rector de la universitat on treballa el Juan, no dubtarà a l'hora d'assenyalar-lo com a responsable, i trobarà la complicitat d'Eva Durán ( Aida Folch), una exalumna del protagonista que està convençuda que en realitat l'advocat no pateix amnèsia, i que només està utilitzant aquest recurs per burlar la justícia.

Blanca Portillo, Antonio Dechent i Pepón Nieto tenen també papers destacats en una sèrie que compta amb un repartiment ple d'actors catalans, com Carles Francino, Eva Santolaria, Àlex Monner, Pere Arquillué, Nausicaa Bonnín, Marcel Borràs, Diana Gómez, Biel Duran o Montse Germán.

La nova sèrie de Pau Freixas: un joc calidoscòpic sobre la identitatRodada íntegrament en escenaris naturals, 'Sé quién eres' és " un puzle on el misteri i els personatges es despleguen i es componen davant de l'espectador a mesura que avancen els capítols", fins a arribar a "un clímax final on la trama i els personatges es donen la mà", segons Freixas. Fins i tot abans d'estrenar-la, Mediaset ha tancat acords per exportar-la –en la versió original o en forma d'adaptacions– a països com els Estats Units, el Regne Unit, França, Alemanya, Israel, Turquia, Polònia i l'Amèrica Llatina.

Telecinco va anunciar per sorpresa la data d'estrena aquest dissabte i ha decidit ubicar la sèrie a la franja que fins ara ocupava 'Mi casa es la tuya'. El programa de Bertín Osborne es trasllada ara als dimecres.