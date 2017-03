Telecinco engega de nou la maquinària de ‘Supervivientes’

Lara Álvarez tornarà a viatjar a Hondures per tercer any consecutiu i presentar així una nova edició del programa Supervivientes. Així ho ha confirmat la presentadora del reality, que tornarà a tenir Jorge Javier Vázquez al capdavant de les gales i Sandra Barneda com a moderadora dels debats.

L’espai és una coproducció de Mediaset amb Bulldog TV. De moment, els responsables del xou busquen noves localitzacions per a les aventures (o desventures) a les quals sotmetran els concursants. En paral·lel, ha començat també el procés de sondeig dels protagonistes famosos que formaran part de la nova edició del concurs.

Supervivientes arribarà així a una nova temporada amb l’aval d’haver sigut el segon programa d’entreteniment més vist del 2016 a la televisió espanyola. De mitjana ha obtingut una quota de pantalla del 26,4% i ha aplegat 3.085.000 espectadors.