Telecinco estrena una nova edició de ‘Gran Hermano VIP’

Només 17 dies després de quedar-se buida, la casa de Gran Hermano torna a obrir les portes per rebre 13 nous concursants. En aquest cas serà per acollir la cinquena edició de la versió VIP del reality de Telecinco, que s’estrena avui a les 22.00 amb Jordi González com a presentador de les gales setmanals i Sandra Barneda com a moderadora dels debats dels diumenges. A falta de confirmar el nom de l’últim participant, que es coneixerà aquesta nit, la llista d’aspirants al premi de 100.000 euros la formen el representant de famosos Toño Sanchís; els presentadors de televisió Irma Soriano, Alonso Caparrós, Ivonne Reyes i Alyson Eckmann; l’actriu Emma Ozores; el youtuber Aless Gibaja; la sexòloga Daniela Blume; els models Marco Ferri i Elettra Lamborghini (neta del fundador de la marca automobilística i exparticipant del reality de la MTV Super Shore ); el músic xilè Alejandro Abad, i el regidor del PP Sergio Ayala, expretendent de Mujeres y hombres y viceversa.