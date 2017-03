Telecinco prepara 'The wall', un nou concurs per al 'prime time'

El grup Mediaset i la productora Gestmusic Endemol produiran The wall, un nou concurs de gran format que s’emetrà a Telecinco a la franja de prime time. El programa es va estrenar a principis de temporada a la cadena nord-americana NBC i va aconseguir un gran èxit d’audiència, fins al punt que ja se n’estan preparant noves entregues. Al febrer el format va arribar a França, on ha aconseguit una quota de pantalla del 21,3%, i durant els pròxims mesos arribarà també a Rússia, Alemanya, Bèlgica, Itàlia, Portugal i Turquia.

The wall és un concurs de preguntes i respostes en què dos equips s’enfronten per aconseguir un premi econòmic. La particularitat del format és que el valor de cada resposta ve determinat per l’atzar: es deixa caure una bola per un mur ple d’obstacles, i en funció de la casella on vagi a parar determina quina quantitat se sumarà als marcadors dels concursants en cas d’encert o bé es restarà si la resposta és incorrecta. Telecinco no ha anunciat encara qui serà el presentador del programa, ni tampoc quan té previst estrenar-lo.